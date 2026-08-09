Η δραματική περιγραφή του πατέρα του 4χρονου που πνίγηκε σε πισίνα στην Πάρο – «Τον έχασα για ένα δευτερόλεπτο» – Οργή για τον ιδιοκτήτη

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Στον ιδιοκτήτη του beach bar ο οποίος δήλωνε ναυαγοσώστης και απουσίαζε από τη πισίνα την ώρα που πνιγόταν το 4χρονο αγοράκι στην Πάρο, έριξε την ευθύνη για το χαμό του παιδιού ο πατέρας του.

Ο πατέρας του παιδιού περιέγραψε στο Star τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν από τη στιγμή που αντιλήφθηκαν ότι το αγοράκι βρισκόταν μέσα στο νερό, μέχρι τη μεταφορά του στο Κέντρο Υγείας.

Όπως είπε, έχασε το παιδί για λίγο και η κόρη του ήταν αυτή που τον ειδοποίησε να τρέξει στην πισίνα, ρίχνοντας τις ευθύνες στον ιδιοκτήτη ο οποίος δεν είχε άνθρωπο να επιβλέπει τον χώρο.

«Αυτός που ισχυρίζεται ότι είναι ιδιοκτήτης και λέει ότι είναι και ναυαγοσώστης, είναι 68 ετών άνθρωπος. Φόραγε ένα καπελάκι και ένα πουκαμισάκι. Είχε στο αυτί του και μία ενδοεπικοινωνία για να λέει “παιδιά αυτός που έρχεται βάλτε τον στο τραπέζι εκεί”» είπε για τον ιδιοκτήτη ο οποίος έχει αφεθεί προσωρινά ελεύθερος.

«Στον χώρο δεν υπήρχε στον χώρο απινιδωτής, φαρμακείο, μέτρα προστασίας. Αν ήταν κάποιος πάνω από την πισίνα δεν θα είχα θρηνήσει το παιδί μου» πρόσθεσε.

Η συγκλονιστική περιγραφή

Η στιγμή που η κόρη του εντόπισε το παιδί νεκρό, προκαλεί ανατριχίλα στην περιγραφή του πατέρα του.

«Πέφτει μέσα το βγάζει το μωρό, με φωνάζει η κόρη μου “μπαμπά, μπαμπά είναι ο μικρός στην πισίνα”. Τρέχω γρήγορα και του έκανα ΚΑΡΠΑ, του έδινα το φιλί της ζωής. Φωνάζαμε, κλαίγαμε, ουρλιάζαμε. Ο μπάρμαν μου λέει “φίλε δεν μπόρεσα να κάνω κάτι, το είδα τελευταία στιγμή”» είπε.

Ο ίδιος υποστήριξε πως το παιδί απομακρύνθηκε για ελάχιστο χρονικό διάστημα από την προσοχή του, καθώς εκείνος συνομιλούσε. «Το παιδάκι πήγε στην πισίνα γιατί ήταν δίπλα. Εγώ κουβέντιαζα, έφυγε για ένα δευτερόλεπτο από την προσοχή μου και γλίστρησε και έπεσε. Ο μπάρμαν ήταν ο πρώτος που πήγε και τρέξαμε».

Παράλληλα, αναφέρεται στο υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, λέγοντας πως «υπάρχουν κάμερες στο σημείο που δείχνουν ότι εμείς δεν ήμασταν στη θάλασσα και το παιδί ήταν στην πισίνα. Εκεί πέρα μου ήμασταν στα 10 μέτρα ήταν και χώρος φαγητού» και πως «τρέξαμε γρήγορα».

«Τρέχαμε μέσα στο ασθενοφόρο και με το που φτάσαμε στο Κέντρο Υγείας, μέσα σε 40 λεπτά, ήταν μια γιατρός, ένας κύριος που του ‘κανε συνέχεια μαλάξεις του έδινε και το οξυγόνο», καταλήγοντας με την πεποίθηση πως «αν ήταν κάποιος πάνω από την πισίνα δεν θα είχα θρηνήσει το παιδί μου…».

Τι λέει ο παππούς του 4χρονου

Ο παππούς του 4χρονου, από την πλευρά του, αποδίδει την τραγωδία στην απουσία ναυαγοσώστη, δηλώνοντας: «το εγγονάκι μου χάθηκε γιατί δεν είχε ναυαγοσώστη. Με τόσα εκατομμύρια τζίρο το καλοκαίρι, με τόσο κόσμο και με τόσο κόσμο να δουλεύει εκεί μέσα και να μην έχει ναυαγοσώστη, θέλει κρέμασμα στο Σύνταγμα».

Εργαζόμενος της επιχείρησης ανέφερε στο STAR ότι το παιδί ενδέχεται να απομακρύνθηκε από τους γονείς χωρίς να γίνει άμεσα αντιληπτό. Όπως είπε, «οι άνθρωποι τρώγανε στο κάτω ρεστοράν και πιθανολογείται ότι το παιδάκι έφυγε από την πλάτη τους και δεν το πήραν χαμπάρι, δηλαδή σε αυτά τα λεπτά, πέντε, δέκα που μεσολάβησαν γιατί είχαν παραγγείλει και φαγητά και τα πιάτα ήταν μισογεμάτα. Στην ουσία ούτε το φαγητό δεν προλάβανε να φάνε». Σύμφωνα με τον ίδιο, «ο υπεύθυνος της επιχείρησης ήταν στο μηχανοστάσιο της πισίνας τη συγκεκριμένη στιγμή».

Ο ιδιοκτήτης του beach bar οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και αφέθηκε ελεύθερος. Ο ίδιος, όπως και οι γονείς του παιδιού, αντιμετωπίζουν κατηγορία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Ο δικηγόρος του ιδιοκτήτη, Χάρης Αμπράζης, υποστήριξε πως «ο εντολέας μου είναι πάντα στην επιχείρησή του. Προσπαθεί, επιβλέπει, είναι πάντα με τεταμένα τα αντανακλαστικά».

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