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09.08.2026 20:50

Κρίσιμη Δευτέρα με έντονη ζέστη, θυελλώδεις ανέμους και ξηρασία – Σε επιφυλακή οι Αρχές με θερμικές κάμερες, μπλόκα και drones

09.08.2026 20:50
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Ενα ιδιαίτερα δύσκολο τριήμερο ξεκινά αύριο, Δευτέρα 9 Αυγούστου, καθώς οι καιρικές συνθήκες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες για πυρκαγιές

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, αναμένεται ένα «κοκτέιλ» καύσωνα και ισχυρών ανέμων, με το θερμόμετρο να αγγίζει τους 40 βαθμούς.

Παράλληλα, τα χαμηλά επίπεδα υγρασίας, δημιουργούν ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο σκηνικό για πυρκαγιές, με την Κρήτη, το Αιγαίο και την κεντρική Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, να είναι σε στην κατηγορία 4 του κινδύνου για πυρκαγιές.

Η Αττική έχει τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής «Red Code» μάλιστα, με τις αρχές, μετά την καταστροφική πυρκαγιά σε Βοιωτία και Δυτική Αττική, να λαμβάνει επιπλέν μέτρα με μεγαλύτερο αριθμό προσωπικού σε επιφυλακή, όπου θα βρεθούν σε σημεία επίφοβα για έναρξη πυρκαγιάς.

Θερμικές κάμερες καταγράφουν τις «θερμές» περιοχές της Αττικής

Στην Αττική, οι θερμικές κάμερες έχουν ήδη καταγράψει ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες. Από τον Λυκαβηττό, ειδικά διαμορφωμένο drone της Πολιτικής Προστασίας, εξοπλισμένο με θερμική κάμερα, πραγματοποιεί καθημερινές πτήσεις πάνω από το λεκανοπέδιο, επιτηρώντας άλση και δασικές εκτάσεις και εντοπίζοντας περιοχές όπου καταγράφονται υψηλές θερμοκρασίες.

Ενδεικτικό των συνθηκών είναι το γεγονός ότι σήμερα η θερμοκρασία στην άσφαλτο ξεπέρασε τους 80 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην περιοχή οι άνεμοι έφτασαν ακόμη και τα 8 μποφόρ.

«Επιχειρούμε καθημερινά, σχεδόν όλο το 24ωρο, από αυτό το σημείο εδώ στον Λυκαβηττό, όπου εντοπίζουμε υψηλές θερμοκρασίες και επιτηρούμε όλα τα άλση και τα δάση του δήμου», ανέφερε ο υπάλληλος της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων, Γιώργος Σταυριανός.

Οι θερμικές κάμερες και τα drones θα χρησιμοποιηθούν αύριο ως ένα ακόμη εργαλείο για την γρήγορη αντιμετώπιση τυχόν πυρκαγιών, καθώς το επόμενο τριήμερο αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολο.

Έκκληση για αυξημένη προσοχή

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς προειδοποίησε για τον συνδυασμό των ιδιαίτερα δυσμενών συνθηκών, επισημαίνοντας τον αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.

«Έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους, θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες που στα δυτικά θα φτάσουν τους 40 και στα ανατολικά τους 38 και 39 βαθμούς, και θα έχουμε και πολύ καύσιμη ύλη. Δεν πρέπει να έχουμε νέα συμβάντα με αυτές τις συνθήκες», δήλωσε.

Από την πλευρά του, ο καθηγητής Φυσικών Καταστροφών Κώστας Συνολάκης χαρακτήρισε τις συνθήκες που επικρατούν «συνθήκες πολέμου», υπογραμμίζοντας ότι το βάρος πρέπει να δοθεί στην πρόληψη και στην αποτροπή εκδήλωσης νέων πυρκαγιών.

«Όταν έχουμε κόκκινο κώδικα είναι πραγματικά συνθήκες πολέμου. Είναι πόλεμος αυτός που έχουμε. Πόλεμος εναντίον των πυρκαγιών, πώς θα προλάβουμε να μην ξεκινήσουν καθόλου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με τον κίνδυνο να παραμένει ιδιαίτερα αυξημένος, οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε επιφυλακή, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση οποιουδήποτε νέου πύρινου μετώπου.

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