Τα «καρφιά» Πολάκη για Φάμελλο, Κασσελάκη και «πρώην συντρόφους»

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Ο Παύλος Πολάκης σε συνέντευξή του αναφέρθηκε σε όλα τα κακώς κείμενα του ΣΥΡΙΖΑ από την περίοδο της παραίτησης του Αλέξη Τσίπρα μέχρι σήμερα.

Μιλώντας στην «Αυγή» χαρακτήρισε τα τελευταία τρία χρόνια ως τα «πιο δύσκολα στην ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ» σχολιάζοντας πως η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα «άνοιξε έναν κύκλο εξελίξεων, λαθών και επιλογών που μας τραυμάτισαν βαθιά».

Αναφέρθηκε στην περίοδο προεδρίας του Στέφανου Κασσελάκη -που ο ίδιος αρχικά είχε στηρίξει- χαρακτηρίζοντάς την «καταστροφική για το κόμμα», ενώ πέταξε «καρφιά» και για την περίοδο προεδρίας του Σωκράτη Φάμελλου, αναφέροντας ότι «στη συνέχεια οδηγηθήκαμε σε πολιτικές αποφάσεις που όχι μόνο δεν έδωσαν προοπτική, αλλά δημιούργησαν ακόμα μεγαλύτερη σύγχυση στον κόσμο μας».

Για την τωρινή ηγεσία στην Κουμουνδούρου, ανέφερε πως πρόκειται για μία «αναγκαία προσωρινή λύση έτσι ώστε να σταθεροποιηθεί το κόμμα, να αποκαταστήσει την ενότητά του και να επιχειρήσει την επανασύνδεσή του με την κοινωνία» σημειώνοντας ωστόσο πως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να σταθεί για πολύ καιρό με αυτό μοντέλο διοίκησης.

Σχολιάζοντας την αντιπαράθεση ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ των τελευταίων ημερών και το γεγονός ότι αμφότερα τα δύο κόμματα έχουν αποκλείσει συνεργασίες, είπε πως «σε αυτό το ασφυκτικό πλαίσιο ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. θα πρέπει να βρει τη δύσκολη εκείνη ισορροπία ανάμεσα στο κοινωνικό αίτημα για συμμαχία των προοδευτικών δυνάμεων και στην ανεδαφικότητα του εγχειρήματος όπως έχει διαμορφωθεί από τις τοποθετήσεις των άλλων κομμάτων».

Τέλος, πέταξε νέα «βέλη» κατά του Σωκράτη Φάμελλου και άλλων βουλευτών που αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν παρέδωσαν την έδρα τους.

«Η στάση όσων φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. χωρίς να παραδώσουν την έδρα τους είναι κατά τη γνώμη μου απαράδεκτη και στερείται κάθε αξιοπρέπειας. Βουλευτές που έκριναν προηγουμένως συντρόφους που δεν παρέδωσαν την έδρα κάνουν με τη σειρά τους το ίδιο. Ο πρώην πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελλος, που άλλοτε ασκούσε σφοδρή κριτική για την τακτική αυτή, κάνει σήμερα το ίδιο. Άλλοι παίρνουν έδρα του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. για να δηλώσουν αμέσως μετά ανεξάρτητοι βουλευτές της Αριστεράς. Δυστυχώς, οι κινήσεις αυτές κάνουν ζημιά σε όλο τον χώρο και όχι μόνο στον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.» σχολίασε.

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