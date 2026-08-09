ΠΑΣΟΚ για δημοσίευμα περί συνάντησης Διαμαντοπούλου και Χριστοδουλάκη με Γεραπετρίτη: «Φαντασιόπληκτο ρεπορτάζ»

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Το ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε εκ νέου στην εφημερίδα «Εστία» η οποία συνέχισε τα δημοσιεύματα για την «συνάντηση» Γεραπετρίτη-Διαμαντοπούλου και Χριστοδουλάκη.

Αυτή τη φορά, το δημοσίευμα κάνει λόγο για εσωκομματικές τριβές και μη στήριξη σε Διαμαντοπούλου και Χριστοδουλάκη εξαιτίας της συνάντησης που έχει διαψευστεί ωστόσο από όλες τις πλευρές.

Μετά από νέο δημοσίευμα, στην Χ. Τρικούπη ανέφεραν πως η εφημερίδα «ανάλωσε τη μισή δημοσιογραφική της ύλη για να μην πει απολύτως τίποτα και να επαναλάβει το φαντασιόπληκτο ρεπορτάζ της. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να επιχειρεί να θολώσει τα νερά αναφέροντας αυτή τη φορά ότι το ΠΑΣΟΚ τάχα δεν στηρίζει τα στελέχη του, Άννα Διαμαντοπούλου και Μανώλη Χριστοδουλάκη».

Την ίδια ώρα, στην παράταξη σχολιάζουν ότι η εφημερίδα δεν δημοσίευσε καν τις τοποθετήσεις του εκπροσώπου Τύπου τους, επί του θέματος.

«Αν παρέλειψαν να διαβάσουν στην εφημερίδα το σχετικό Δελτίο Τύπου, το παραθέτουμε εκ νέου καθώς μας εκφράζει κάθε λέξη ιδίως σε ό,τι αφορά στα υπόγεια παιχνίδια κάποιων κύκλων εις βάρος του ΠΑΣΟΚ προκειμένου να πριμοδοτήσουν τους πολιτικούς τους χορηγούμενους. Ας ξέρουν, όμως, ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα παραδώσει την πολιτική του αυτονομία, όσο κι αν αυτό αποτελεί διακαή πόθο κάποιων. Όσες φορές κι αν μας πολέμησαν, απέτυχαν γιατί τους χάλασαν τα σχέδια οι δημοκρατικοί προοδευτικοί πολίτες» σχολιάζουν στο ΠΑΣΟΚ όπου στην ανακοίνωση παρέθεσαν και απόσπασμα της τοποθέτησης του Κώστα Τσουκαλά επί του θέματος.

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