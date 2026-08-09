Κάρπαθος: Εντοπίστηκαν πυρομαχικά στο Αρδάνι – Απαγορεύτηκε η κολύμβηση

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Συναγερμός έχει σημάνει στην Κάρπαθο, καθώς το τοπικό Λιμεναρχείο απαγόρευσε την κολύμβηση και κάθε θαλάσσια δραστηριότητα σε τμήμα της περιοχής Αρδάνι, μετά τον εντοπισμό αντικειμένων που εκτιμάται ότι πρόκειται για παλιά πυρομαχικά.

Η απαγόρευση αφορά ακτίνα 100 μέτρων γύρω από συγκεκριμένο σημείο στη θαλάσσια περιοχή Αρδάνι, το οποίο έχει οριοθετηθεί από τη Λιμενική Αρχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτιμάται ότι πρόκειται για παλιά πυρομαχικά. Για λόγους ασφαλείας, η Λιμενική Αρχή έχει ήδη οριοθετήσει την περιοχή και έχει επιβάλει τους σχετικούς περιορισμούς.

Το μέτρο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι νεωτέρας, ενώ οι πολίτες και οι χειριστές σκαφών καλούνται να μην προσεγγίζουν την οριοθετημένη θαλάσσια περιοχή.

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