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09.08.2026 12:19

Ουαλία: Ντύθηκε Χάρος και ανέβηκε στην οροφή νοσοκομείου κοιτάζοντας τους ασθενείς

09.08.2026 12:19
haros (1)

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Ένα ιδιαίτερα παράξενο περιστατικό σημειώθηκε σε νοσοκομείο της Ουαλίας, όταν ένας 26χρονος άνδρας ανέβηκε στην οροφή του κτιρίου ντυμένος στα μαύρα και άρχισε να κοιτάζει τους ασθενείς, τους επισκέπτες και το προσωπικό που βρίσκονταν από κάτω.

Ο Leon Gillespie εντοπίστηκε στις 6 Ιουνίου πάνω από την κεντρική είσοδο του Ysbyty Glan Clwyd στο St Asaph, φορώντας μαύρη κουκούλα και κρατώντας ένα αντικείμενο που, σύμφωνα με μαρτυρίες, έμοιαζε με μεγάλη λεπίδα. Η εμφάνισή του έκανε αρκετούς να πιστέψουν ότι ήταν ντυμένος σαν τον Χάρο.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ το περιστατικό διήρκεσε περίπου 50 λεπτά πριν οι αρχές καταφέρουν να τον κατεβάσουν και να τον συλλάβουν.

Στο δικαστήριο, πάντως, ο 26χρονος υποστήριξε ότι η στολή του απεικόνιζε… κοράκι, χωρίς να εξηγήσει γιατί αποφάσισε να ανέβει στην οροφή του νοσοκομείου.

Ο Gillespie δήλωσε ένοχος για πρόκληση αναστάτωσης σε εγκαταστάσεις του NHS και του επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο, παράλληλα παραδέχθηκε και δύο άσχετες υποθέσεις κλοπής από καταστήματα.

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