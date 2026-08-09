Ερυθρός Σταυρός: Ασθενής επιτέθηκε σε νοσηλεύτρια – Την άρπαξε από τα μαλλιά και τη χτύπησε σε πόρτες – Η θέση της ΠΟΕΔΗΝ

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Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε στα Επείγοντα του νοσοκομείου «Ερυθρός Σταυρός», με θύμα ειδικευόμενη νοσηλεύτρια που δέχθηκε άγρια επίθεση από ασθενή, όταν της ζητήθηκε να περιμένει προκειμένου να εξεταστούν πρώτα περιστατικά που κρίνονταν πιο επείγοντα.

Το επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 8 Αυγούστου, μεταξύ 06:00 και 06:30. Η νοσηλεύτρια εργάζεται κανονικά στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου, ωστόσο εκείνη τη νύχτα είχε μετακινηθεί στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών για να συνδράμει στην εφημερία.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, η ασθενής βρισκόταν πάνω σε φορείο στον χώρο των ιατρείων όταν της ζητήθηκε να κάνει υπομονή, καθώς εκείνη τη στιγμή έπρεπε να προηγηθούν ασθενείς των οποίων η ζωή βρισκόταν σε άμεσο κίνδυνο. Η κατάσταση, ωστόσο, ξέφυγε γρήγορα από κάθε έλεγχο.

Κατά την περιγραφή του Μιχάλη Γιαννάκου, η ασθενής σηκώθηκε από το φορείο και κινήθηκε εναντίον της νοσηλεύτριας. Την άρπαξε από τα μαλλιά, τη χτύπησε με γροθιές και έριξε το κεφάλι της πάνω σε πόρτα, προκαλώντας της τραυματισμούς. Η νοσηλεύτρια κατάφερε κάποια στιγμή να βγει από το ιατρείο, επιχειρώντας να απομακρυνθεί από τη γυναίκα. Η επίθεση, όμως, σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, δεν σταμάτησε εκεί. Η ασθενής την ακολούθησε, την έπιασε ξανά από τα μαλλιά και της επιτέθηκε για δεύτερη φορά, με αποτέλεσμα η νοσηλεύτρια να χτυπήσει και σε άλλη πόρτα. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ υποστηρίζει ότι η εργαζόμενη στάθηκε τυχερή που δεν τραυματίστηκε σοβαρότερα. Από την επίθεση υπέστη χτυπήματα και τραυματισμούς στο κεφάλι, ενώ βρίσκεται και σε κατάσταση έντονου σοκ.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί ακόμη μία πτυχή της καταγγελίας της ΠΟΕΔΗΝ. Σύμφωνα με τον Μιχάλη Γιαννάκο, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η επίθεση υπήρχαν στον χώρο δύο φύλακες. Όπως υποστηρίζει, παρά τις εκκλήσεις της νοσηλεύτριας για βοήθεια, δεν επενέβησαν, καθώς το πρωτόκολλο που ακολουθούν φέρεται να μην τους επιτρέπει να έχουν σωματική επαφή με ασθενή. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ θέτει, με αφορμή το περιστατικό, ζήτημα ουσιαστικής προστασίας των εργαζομένων στα νοσοκομεία, διερωτώμενος ποιος είναι ο ρόλος της φύλαξης όταν το προσωπικό δέχεται επίθεση και οι εργαζόμενοι ασφαλείας δεν μπορούν να παρέμβουν.

Αναλυτικά η ενημέρωση του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκου

«ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΠΡΩΙ ΤΟ ΞΥΛΟ ΣΤΑ. ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΤΟ ΕΦΑΓΕ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΑ ΜΑΖΙ ΤΗΣ. ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΟΤΙ Η ΑΣΘΕΝΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΝΑ ΤΗ ΣΚΟΤΩΣΕΙ.

ΑΠΟ ΤΥΧΗ ΖΕΙ.

ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΗΤΑΝ ΠΑΡΟΝΤΕΣ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΑΣΘΕΝΗ. ΠΩΣ ΜΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΕΤΣΙ;

ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

Μια απαραίτητη διόρθωση σχετικά με τον ξυλοδαρμό συναδέλφου σήμερα τα ξημερώματα στα επείγοντα του νοσοκομείου ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ. στις 6 με 6.30 πρωί.

Το ξύλο από ασθενή έφαγε ειδικευόμενη νοσηλεύτρια στη ΜΕΘ και τα επείγοντα. Χθες νύκτα έως σήμερα πρωί προσέφερε τις υπηρεσίες της στα επείγοντα.

Επικοινώνησα μαζί της και μου περιέγραψε τη φρίκη πού έζησε. Η ασθενής βρίσκονταν στο φορείο μέσα στα ιατρεία. Οι γιατροί ζήτησαν να περιμένει λίγο για να εξετασθεί γιατί προηγούνταν ασθενείς πουν κινδύνευε η ζωή τους. Σηκώθηκε στοχοποιώντας τη νοσηλεύτρια και προσπάθησε να τη κτυπήσει άσχημα. Την έπιασε από τα μαλλιά τα οποία ξερίζωσε, έριχνε μπουνιές και κτύπησε το κεφάλι της στη πόρτα.

Βγήκε έξω από τη πόρτα του ιατρείου η συνάδελφος την ακολούθησε την ξανάπιασε από τα μαλλιά και πάλι τα ξερίζωσε και την ξανά κτύπησε σε άλλη πόρτα. Είναι πραγματικά πολύ τυχερή η συνάδελφος που δεν υπέστη σοβαρό τραυματισμό επικίνδυνο ακόμη και για τη ζωή της.

Η ασθενής προσπάθησε να τη σκοτώσει.

Ακριβώς εκεί υπήρχαν δύο φύλακες οι οποίοι παρ ότι τους ζητήθηκε δεν βοήθησαν γιατί απαγορεύεται η σωματική επαφή με ασθενή. Η συνάδελφος έτρωγε ξύλο κινδύνευε να τη σκοτώσουν και οι φύλακες παρακολουθούσαν ως θεατές. Απαγορεύεται η σωματική επαφή με ασθενή επιβάλει το πρωτόκολλο.

Και τότε σε τι μας προστατεύουν; Μπορούν λοιπόν οι εταιρείες φύλαξης να εγγυηθούν την ασφάλεια του προσωπικού;

Γι αυτό ζητάμε τη σύσταση του ειδικού σώματος της αστυνομίας του ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ που υπήρχε στο παρελθόν και ακόμη υπηρετούν ελάχιστοι( οι υπόλοιποι συνταξιοδοτήθηκαν).

Aπο τύχη ζει η συνάδελφος Τη γλύτωσε με καρούμπαλα στο κεφάλι και πολύ τρόμο.

Επικοινώνησε ο διοικητής του νοσοκομείου μαζί της σήμερα και τις χορήγησε πέντε ημέρες άδεια και όσο χρειαστεί προκειμένου να ξεπεράσει το σοκ τους τραυματισμούς που υπέστη. Μπράβο του.

Γιαννάκος».

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