Τραγωδία στην Πάρο: Στο μικροσκόπιο της αστυνομίας τα μέτρα ασφαλείας στο beach bar όπου πνίγηκε ο 4χρονος – Οδηγείται στον εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Νέα στοιχεία για την τραγωδία που σημειώθηκε στην Πάρο, όπου ένα 4χρονο παιδί πνίγηκε σε πισίνα beach bar, βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Οι γονείς οδηγήθηκαν στη Δικαιοσύνη και μετά την απαγγελία κατηγοριών, αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ σήμερα Κυριακή (09/08) αναμένεται να μεταφερθεί στην εισαγγελία ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης.

Όλοι τους κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Οι αρχές εξετάζουν λεπτομερώς τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί βρέθηκε στην πισίνα, ενώ παράλληλα διερευνάται αν στον χώρο εφαρμόζονταν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.

Οι αστυνομικοί ερευνούν για την ύπαρξη οπτικού υλικού, ίσως βίντεο από κάμερες που σε συνδυασμό με τις μαρτυρίες θαμώνων θα ρίξουν φως στην υπόθεση.

Το χρονικό

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην πισίνα beach bar της Πάρου.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο 4χρονος είχε απομακρυνθεί από τους γονείς του, οι οποίοι ναι μεν βρίσκονταν στο beach bar της, αλλά δεν είχαν οπτική επαφή μαζί του.

Αν και το αγοράκι πάλευε μέσα στο νερό της πισίνας, κανείς δεν κατάλαβε πως πνιγόταν.

Το παιδί βρέθηκε λίγη ώρα αργότερα από δύο νεαρές κοπέλες, οι οποίες κάλεσαν σε βοήθεια.

Ο μπάρμαν του beach bar βούτηξε στο νερό και ανέσυρε το μικρό παιδί. Παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες του, ο 4χρονος δεν ανταποκρινόταν.

Ένας γιατρός που βρισκόταν στον χώρο έσπευσε να προσφέρει βοήθεια, μέχρι να φτάσουν οι διασώστες και να μεταφέρουν το αγοράκι στο νοσοκομείο.

Οι γιατροί παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες δεν κατάφεραν να το επαναφέρουν.

Διαβάστε επίσης:

Red Code σε Αττική, νησιά και άλλες περιοχές της χώρας – Σε επιφυλακή ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας



Καιρός: «Ανάσα» από τον καύσωνα – Πέφτει μέχρι και στους 35 βαθμούς η θερμοκρασία

Σοβαρό τροχαίο από αναστροφή Ι.Χ. στην Αθηνών-Σουνίου: Συγκρούστηκε με μηχανή της ΔΙ.ΑΣ., δύο αστυνομικοί τραυματίες (Video)