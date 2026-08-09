Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής

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Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι κυριακάτικες εφημερίδες.

Aναλυτικά:

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: «Νέες φορο-ανάσες για τις επιχειρήσεις»

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: «Στάχτες παντού αφήνει πίσω του ο Μητσοτάκης»

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ της Κυριακής: «Τα κλειδιά στην πλειοψηφία του 51%»

ΕΣΤΙΑ: «Η ηχηρά σιωπή του ΠΑΣΟΚ “καίει” την Άννα Διαμαντοπούλου»

Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: «Ξεκάθαρο το πρόγραμμα για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων»

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: «Πυρκαγιές χωρίς ενόχους»

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: «ΔΕΘ τετραετίας με μέτρα για όλους»

ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής: «Η συμπαιγνία του Αυγούστου»

ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: «Ρυθμιστής ο Σαμαράς»

Documento: «Κονομάνε και καιγόμαστε»

REAL NEWS: «Νέο market pass για 200.000 νοικοκυριά»

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΚONTRA: «Σκάνδαλα εκατομμυρίων σε σίτιση μεταναστών και κονδύλια ανεργίας»

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