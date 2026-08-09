Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής

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Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι κυριακάτικες εφημερίδες.
Aναλυτικά:
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: «Νέες φορο-ανάσες για τις επιχειρήσεις»
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: «Στάχτες παντού αφήνει πίσω του ο Μητσοτάκης»
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ της Κυριακής: «Τα κλειδιά στην πλειοψηφία του 51%»
ΕΣΤΙΑ: «Η ηχηρά σιωπή του ΠΑΣΟΚ “καίει” την Άννα Διαμαντοπούλου»
Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: «Ξεκάθαρο το πρόγραμμα για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων»
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: «Πυρκαγιές χωρίς ενόχους»
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: «ΔΕΘ τετραετίας με μέτρα για όλους»
ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής: «Η συμπαιγνία του Αυγούστου»
ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: «Ρυθμιστής ο Σαμαράς»
Documento: «Κονομάνε και καιγόμαστε»
REAL NEWS: «Νέο market pass για 200.000 νοικοκυριά»
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΚONTRA: «Σκάνδαλα εκατομμυρίων σε σίτιση μεταναστών και κονδύλια ανεργίας»
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