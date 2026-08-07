Ο ΣΚΑΪ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον διευθύνοντα σύμβουλο Γρηγόρη Δ. Δημητριάδη

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Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου ΣΚΑΪ ανακοίνωσε ότι ολοκληρώνεται η συνεργασία του Ομίλου με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Γρηγόρη Δ. Δημητριάδη, με ισχύ από 7 Αυγούστου, κατόπιν κοινής συμφωνίας και για προσωπικούς λόγους του τελευταίου.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση του τηλεοπτικού σταθμού, η αποχώρηση πραγματοποιείται σε κλίμα αμοιβαίας εκτίμησης και σεβασμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΚΑΪ ευχαρίστησε τον κ. Δημητριάδη για τις υπηρεσίες που προσέφερε στον Όμιλο κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του σταθμού, οι δύο πλευρές διατηρούν άριστες σχέσεις και δεν αποκλείεται η συνεργασία τους στο μέλλον, υπό διαφορετική μορφή.

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