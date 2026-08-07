Eurovision 2027: «Εμφύλιος» στη Βουλγαρία για την «οικοδέσποινα» πόλη – Μπουργκάς και Σόφια διεκδικούν τη διοργάνωση

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Σε απόλυτο θρίλερ έχει μετατραπεί η κούρσα για τη φιλοξενία του επόμενου διαγωνισμού της Eurovision, με Μπουργκάς και Σόφια να διεκδικούν την υποδοχή του μεγαλου μουσικού διαγωνισμού.

Κι ενώ η Σόφια ήταν το απόλυτο «φαβορί», μέχρι πρότινος, το Μπουργκάς πέρασε στην… αντεπίθεση, ανατρέποντας τα προγνωστικά.

Μετά τη θριαμβευτική νίκη της DARA με το «Bangaranga» στη Βιέννη, η Βουλγαρία -που για πρώτη φορά θα υποδεχτεί στο έδαφός της το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός του πλανήτη- αντιμετωπίζει ένα τεράστιο δίλημμα, με το διεθνές γκρουπ αξιολόγησης της EBU, τη δημόσια τηλεόραση της χώρας (BNT), αλλά και η ειδική οργανωτική επιτροπή της βουλγαρικής κυβέρνησης να βρίσκονται μπροστά σε αδιέξοδο, γεγονός που εξηγεί και τη μεγάλη καθυστέρηση για την επίσημη ανακοίνωση της πόλης.

Το παρασκήνιο πίσω από τις κλειστές πόρτες των συσκέψεων είναι έντονο με σκληρές διαπραγματεύσεις και τις πιθανότητες ανάμεσα στις δύο πόλεις να είναι, αυτή τη στιγμή, μοιρασμένες στο απόλυτο 50-50.

Από τη μία πλευρά, η Σόφια εκπροσωπεί την ασφαλή, κοσμοπολίτικη και αναμενόμενη -θα έλεγε κανείς- επιλογή, ρίχνοντας στο τραπέζι την Arena Sofia με τη θηριώδη χωρητικότητα των 18.000 θεατών που, άλλωστε, έχει δοκιμαστεί επιτυχώς και στο παρελθόν με τη Junior Eurovision. Η πρωτεύουσα ποντάρει στις luxury ξενοδοχειακές της υποδομές, το μεγάλο διεθνές αεροδρόμιο και την ευκολία των μετακινήσεων, υποστηρίζοντας ότι είναι σε θέση να προσφέρει μια υπερπολυτελή ευρωπαϊκή εμπειρία στους χιλιάδες Eurofans.

Από την άλλη πλευρά, το Μπουργκάς προτείνει ένα δελεαστικό -αν μη τι άλλο- summer vibe, με μεγάλο του όπλο την ολοκαίνουργια και υπερσύγχρονη Arena Burgas, ένα στάδιο-κόσμημα που άνοιξε το 2023 και χωράει 15.000 θεατές, με εξαιρετικές τεχνικές προδιαγραφές.

Η κυβέρνηση βλέπει στο Μπουργκάς μια τεράστια ευκαιρία για την τουριστική προβολή της παραλιακής ζώνης, τη στιγμή που και η EBU φαίνεται να γοητεύεται από την ιδέα μιας φρέσκιας διοργάνωσης που θα θυμίζει καλοκαιρινό φεστιβάλ.

Το παρασκήνιο, λοιπόν, καυτό, με τους φανατικούς του διαγωνισμού να κάνουν μαζικές κρατήσεις με δωρεάν ακύρωση και στις δύο πόλεις, αναμένοντας με κομμένη την ανάσα ποια πόλη θα φιλοξενήσει, τελικά, τη Eurovision, το 2027.

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