Eurovision 2027: Σόφια και Μπουργκάς υποψήφιες για τον διαγωνισμό του ερχόμενου Μαΐου

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Έπειτα από την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου της διαδικασίας επιλογής της πόλης που θα αναλάβει την διοργάνωση του 71ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision και η οποία περιελάμβανε αξιολόγηση των τεχνικών προδιαγραφών του προτεινόμενου χώρου, τη συμμόρφωσή του με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ραδιοτηλεόρασης και τα πρότυπα παραγωγής του Διαγωνισμού, ανακοινώθηκε ότι οι δήμοι της Φιλιππούπολης και της Βάρνας δεν προκρίθηκαν στον επόμενο γύρο.

Στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης πέρασαν η Σόφια και το Μπουργκάς (Πύργος).

«Ευχαριστούμε τη Φιλιππούπολη και τη Βάρνα για το πάθος τους για τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision και το ενδιαφέρον τους να φιλοξενήσουν αυτή τη διοργάνωση που ενώνει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο με τη δύναμη της μουσικής. Ένας τόσο έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των πόλεων υπογραμμίζει τα σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη της φιλοξενίας.

Και οι δύο υποψηφιότητες απέδειξαν πόσο εκτεταμένη είναι η υποστήριξη για τη διοργάνωση της επόμενης χρονιάς σε όλη τη Βουλγαρία και ελπίζουμε ότι και οι δύο πόλεις θα συμμετάσχουν στους πανεθνικούς εορτασμούς τον επόμενο Μάιο», σημείωσε το στέλεχος της EBU, Μάρτιν Γκριν, διευθυντής του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision.

Η Γενική Διευθύντρια της BNT, Μιλένα Μιλότινοβα, ευχαρίστησε τις δημοτικές ομάδες για τη δέσμευση και την προετοιμασία τους στην ανάπτυξη και την παρουσίαση των υποψηφιοτήτων των πόλεών τους για τη διοργάνωση του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision 2027 αναφέροντας: «Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η παρούσα απόφαση βασίζεται αποκλειστικά στην αξιολόγηση των προκαθορισμένων τεχνικών κριτηρίων και κριτηρίων υποδομής, τα οποία εφαρμόστηκαν εξίσου σε όλους τους υποψηφίους. Δεν αμφισβητούνται τα πλεονεκτήματα των πόλεών σας ή οι παραδόσεις τους στη μουσική, τον πολιτισμό και τα διεθνή φεστιβάλ. Αυτό δημιουργεί επίσης ευκαιρίες για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα συνοδευτικών εκδηλώσεων».

Η διαδικασία υποβολής φακέλου συμμετοχής- διεκδίκησης από την δημόσια ραδιοτηλεόραση της Βουλγαρίας, BNT, άνοιξε στις 8 Ιουνίου και στις 3 Ιουλίου, οπότε και έληξε η προθεσμία είχαν θέσει υποψηφιότητα οι τέσσερις πόλεις.

Τώρα, η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων για την Διοργανώτρια Πόλη θα συνεχιστεί από την διεθνή ομάδα και η «ετυμηγορία» της αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Το Μπουργκάς έχει την Arena Burgas, η οποία εγκαινιάστηκε μόλις το 2023, με δυνατότητα να φιλοξενήσει έως 15.000 θεατές για συναυλίες, καθιστώντας την έναν από τους δύο χώρους στη Βουλγαρία που πληρούν τις προϋποθέσεις χωρητικότητας για τη φιλοξενία του διαγωνισμού της Eurovision. Διαθέτει διεθνές αεροδρόμιο, υποδομές μεταφορών και εκτεταμένες επιλογές διαμονής στην πόλη και την γύρω περιοχή της Μαύρης Θάλασσας.

Ως η τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Βουλγαρίας και ένας από τους κύριους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, το Μπουργκάς προβάλλεται ως πόλη που διαθέτει εμπειρία στη φιλοξενία μεγάλων πολιτιστικών εκδηλώσεων και διεθνών φεστιβάλ.

Η Σόφια διαθέτει την Arena Sofia, χωρητικότητας 18.000 θεατών και μάλιστα είχε φιλοξενήσει τον Παιδικό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, to 2015.

Στα «συν» της πόλης το Τεχνολογικό Πάρκο της το οποίο θα παρέχει πρόσθετες εγκαταστάσεις για τις αντιπροσωπείες και τα διαπιστευμένα μέσα ενημέρωσης, ενώ το Χωριό της Eurovision και η τελετή με το Τυρκουάζ Χαλί έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν γύρω από το Εθνικό Μέγαρο Πολιτισμού, το πολυλειτουργικό συνεδριακό και πολιτιστικό κέντρο της Σόφιας, το οποίο άνοιξε στις 31 Μαρτίου 1981 για τον εορτασμό των 1.300 χρόνων από την ίδρυση του βουλαγαρικού κράτους.

Η Toplocentrala, το Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης, και το κοντινό South Park θα αποτελούσαν μέρος μιας ευρύτερης περιοχής του φεστιβάλ, με την Toplocentrala να χρησιμεύει ως το επίκεντρο της νυχτερινής ζωής της πόλης κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Η Σόφια με το διεθνές αεροδρόμιό της, το εκτεταμένο δίκτυο δημόσιων συγκοινωνιών και μετρό, την αστική συνδεσιμότητα διαθέτει και την εμπειρία από εκδηλώσεις όπως η Junior Eurovision 2015 και η Προεδρία της Βουλγαρίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι 11,13, 15 Μαΐου και οι 18, 20 και 22 του μήνα, είναι οι πιθανές ημερομηνίες διεξαγωγής του επόμενου διαγωνισμού.

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