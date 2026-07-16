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16.07.2026 09:44

Τηλεθέαση: Αργεντινή και Αγγλία έστειλαν στα ύψη την ΕΡΤ1 – Στο 65,7% ο ημιτελικός του Μουντιάλ

16.07.2026 09:44
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Σαρωτικά ήταν τα ποσοστά στα νούμερα τηλεθέασης σημείωσε η ΕΡΤ1 το βράδυ της Τετάρτης (15/7), με τη μετάδοση του ημιτελικού του Μουντιάλ ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή.

Ο αγώνας έληξε με 2-1 υπέρ της Αργεντινής και μάλιστα με ανατροπή στο φινάλε, απογειώνοντας τα νούμερα στην prime time.

Συγκεκριμένα, στο δυναμικό κοινό, ο αγώνας της Αγγλίας με την Αργεντινή ξεκίνησε με 47,6% στο πρώτο τέταρτο (22:00 – 22:15), ενώ άγγιζε το 65,7% στο τέλος (23:45 – 00:00), με τον μέσο όρο να κινείται στο 55,8%.

Όσον αφορά στο γενικό σύνολο, το παιχνίδι σημείωσε μέσο όρο 52,1%, φτάνοντας μέχρι το 61,8% στο τελευταίο τέταρτο (23:45 – 00:00).

Η τηλεθέαση αναλυτικά…

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Αγγλία – Αργεντινή – 55,8%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Αγγλία – Αργεντινή – 52,1%

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