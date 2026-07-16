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16.07.2026 11:27

Ελεάνα Παπαϊωάννου: «Δεν πέρασα από κανένα δωμάτιο σπιτιού ή σκάφους»

16.07.2026 11:27
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Μια φωτογραφία από τη συμμετοχή της στο Fame Story, όταν ήταν 18 ετών, δημοσίευσε η Ελεάνα Παπαϊωάννου, επισημαίνοντας ότι την περίοδο εκείνη είχε αυτοπεποίθηση, κι όχι αλαζονία -όπως πολλάκις- είχε κατηγορηθεί.

Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνει, είχε άγνοια φόβου και κινδύνου, ενώσήμερα νιώθει περήφανη που αυτή η δύναμη προερχόταν από τη ίδια κι όχι από την όποια άλλη «στήριξη»…

«Δεν πέρασα από κανένα δωμάτιο σπιτιού ή σκάφους “μεγαλο@αλακ@” με φράγκα και εξουσία» ανέφερε, μεταξύ άλλων στην ανάρτησή της.

«Λοιπόν, 18 ετών σε αυτήν τη φωτογραφία. Και πιστέψτε με. Δεν καταλάβαινα τίποτα τότε. Μα τίποτα. Δεν μασούσα μία. Άλλωστε φαίνεται και στη συγκεκριμένη φωτό, η όποια είναι εντελώς αυθόρμητη, δεν έχω ιδέα ότι με τραβάει κάποιος. Την εντόπισα κάπου στο διαδίκτυο. Άλλος μπορεί να το θεωρούσε έπαρση, άλλος άγνοια κινδύνου, άλλος αλαζονεία. Τίποτα απ’ όλα αυτά δεν ήταν. Θέμα φτιαξιάς ήταν, DNAικό μάλλον. Σαν πως ξέρω κι εγώ. Ξέρω όμως καλά, ότι δεν ήπια ποτέ ξύδια, μύδια, άσπρα, μαύρα. Ένα ρημάδι τσιγάρο κάπνιζα κι αυτό το πέταξα από τη ζωή μου σε μια νύχτα πριν 10 χρόνια ακριβώς. Ούτε πέρασα από κανένα δωμάτιο σπιτιού ή σκάφους “μεγαλο@αλακ@” με φράγκα και εξουσία.
Άλλο να μην καταλαβαίνεις λοιπόν τίποτα, επειδή έχεις πλάτες. Κι άλλο επειδή, απλά μπορείς. Χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι δεν σπάει το στομαχάκι σου ή ο τσαμπουκάς σου ενίοτε. Σήμερα, σχεδόν 22 χρόνια μετά από τη φωτογραφία αυτή, αν μπορούσα θα έκλεινα το μάτι στο κορίτσι αυτό και θα της έλεγα “είσαι ωραία”» έγραψε.

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