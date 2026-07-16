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16.07.2026 13:37

ΣΥΡΙΖΑ: Μετά την Τσαπανίδου ανεξαρτητοποιήθηκαν και οι Μπάρκας και Βέττα

16.07.2026 13:37
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Ανεξαρτητοποιήσεων συνέχεια στον ΣΥΡΙΖΑ καθώς μετά την Πόπη Τσαπανίδου, άλλα δύο στελέχη της Κ.Ο. ενημέρωσαν την Βουλή ότι αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους από την Κουμουνδούρου.

Ο λόγος για την Καλλιόπη Βέττα και Κώστα Μπάρκα που με επιστολή τους ενημέρωσαν τον Νικήτα Κακλαμάνη για την απόφασή τους.

Ετσι, προς το παρόν η Κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μένει με 14 βουλευτές μέχρι τις… επόμενες αποχωρήσεις.

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ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκε και η Τσαπανίδου

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