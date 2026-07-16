Κυψέλη: Γραπτές εγγυήσεις για την ασφάλεια των κτιρίων, αποζημιώσεις και αποκαταστάσεις ζητά ο Δούκας – Τι ειπώθηκε με τη «Μετρό»

Takeaways by to pontiki AI Ο δήμαρχος Αθηναίων ζήτησε γραπτές εγγυήσεις από ανεξάρτητο δημόσιο φορέα για τη στατική επάρκεια των κτιρίων στην Κυψέλη μετά την εμφάνιση ρωγμών.

Οι εργασίες της Γραμμής 4 του Μετρό έχουν διακοπεί προσωρινά λόγω απρόβλεπτων γεωλογικών ευρημάτων και των ανησυχιών των κατοίκων για την ασφάλεια των οικιών τους.

Εξετάζεται η ανάθεση ελέγχου στον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας ή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για την αξιολόγηση των δεδομένων εντός δεκαπέντε ημερών.

Η εταιρεία του Μετρό υποστηρίζει ότι δεν υφίσταται κίνδυνος στατικής επάρκειας και δεσμεύτηκε για την αποκατάσταση τυχόν ζημιών που συνδέονται με το έργο.

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Γραπτές εγγυήσεις από ανεξάρτητο δημόσιο φορές για την ασφάλεια των κτιρίων στην Κυψέλη, στα οποία παρουσιάστηκαν ρωγμές, που αποδίδονται στα έργα του Μετρό, ζήτησε ο δήμαρχος Αθηναίων, μετά από σύσκεψη της δημοτικής αρχής με την εταιρεία διαχείρισης του Μετρό για το θέμα.

Συγκεκριμένα, ο Χάρης Δούκας δήλωσε ότι «είχαμε μια αναλυτική συζήτηση με στελέχη και τη διοίκηση της “Ελληνικό Μετρό”. Ζητήσαμε να υπάρξουν γραπτές εγγυήσεις για τη στατική επάρκεια των κτιρίων. Να υπάρξει ανεξάρτητος δημόσιος φορέας ο οποίος να πιστοποιήσει ότι τα κτίρια αυτά είναι στατικά εντάξει», προσθέτοντας ότι «ζητήσαμε να προχωρήσουν οι αποζημιώσεις και οι αποκαταστάσεις, όπως προβλέπει ο νόμος».

Ο δήμαρχος Αθηναίων τόνισε ότι «αυτή τη στιγμή στην περιοχή αυτή, για όλα αυτά τα θέματα ο μετροπόντικας έχει σταματήσει. Περιμένουμε, απ’ ό,τι καταλαβαίνω, από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, για το πώς θα προχωρήσει η διαδικασία το αμέσως επόμενο διάστημα», επισημαίνοντας, παράλληλα, ότι «ζητάμε να υπάρξει αναλυτική ενημέρωση μόλις υπάρξει το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων για την επανεκκίνηση της διαδικασίας στην Κυψέλη και, βεβαίως, είμαστε εδώ μαζί με τους κατοίκους για να παρακολουθούμε από κοντά όλες τις εξελίξεις».

«Θέλουμε τη γραμμή 4 του Μετρό, αλλά θέλουμε όλα να γίνονται με συνθήκες ασφαλείας, όπως προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις», κατέληξε ο Χ. Δούκας.

Κάπως έτσι, ανοίγει ο δρόμος για την ανάθεση σε δημόσιο επιστημονικό φορέα για ανεξάρτητο έλεγχο τόσο των κατοικιών όσο και της εξέλιξης των εργασιών της Γραμμής 4 του Μετρό στην Κυψέλη. Η απόφαση ελήφθη σε μια προσπάθεια να δοθούν αντικειμενικές απαντήσεις στις ανησυχίες των κατοίκων, οι οποίοι ζητούν διαβεβαιώσεις από έναν ανεξάρτητο οργανισμό ότι τα σπίτια τους παραμένουν ασφαλή, παρά τις επαναλαμβανόμενες διαβεβαιώσεις της εταιρείας του Μετρό οτι δεν έχει διαπιστωθεί πρόβλημα στατικής επάρκειας.

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε ενώ βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η εισαγγελική έρευνα για τις καταγγελίες σχετικά με τις επιπτώσεις των εργασιών στην περιοχή. Στο ίδιο τραπέζι κάθισαν εκπρόσωποι της Ελληνικό Μετρό, της αναδόχου κοινοπραξίας και αντιπροσωπεία κατοίκων, επιχειρώντας να βρεθεί κοινός τόπος απέναντι στην έντονη ανησυχία που επικρατεί στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που παρουσιάστηκαν, περίπου 200 διαμερίσματα, στην ευρύτερη περιοχή της πλατείας Κυψέλης, εμφανίζουν προβλήματα που έχουν προκαλέσει έντονο προβληματισμό στους ενοίκους και τους ιδιοκτήτες. Έτσι μετά και από εισήγηση του Χ. Δούκα, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατοίκων και εταιρείας εξετάζεται η ανάθεση του ελέγχου είτε στον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) είτε στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Οι διαδικασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα σε δεκαπέντε ημέρες ώστε να ξεκινήσει η ανεξάρτητη αξιολόγηση των δεδομένων.

Μέχρι τότε οι εργασίες της Γραμμής 4 έχουν προσωρινά διακοπεί, καθώς κατά τη διάνοιξη της σήραγγας εντοπίστηκαν υπόγειες δομές και γεωλογικά χαρακτηριστικά που δεν είχαν καταγραφεί στις αρχικές μελέτες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται αχαρτογράφητα ρέματα, παλιά πηγάδια, εγκαταλελειμμένοι βόθροι και συμπυκνωμένα εδάφη, γεγονός που υποχρεώνει τους μηχανικούς να επανεξετάσουν τον σχεδιασμό του έργου πριν συνεχιστούν οι εργασίες. Η εταιρεία κατά τη σύσκεψη επανέλαβε ότι δεν προκύπτει ζήτημα ασφάλειας για τις κατοικίες και διαβεβαίωσε πως κάθε ζημιά που τυχόν αποδειχθεί ότι συνδέεται με την εκτέλεση του έργου θα αποκατασταθεί πλήρως.

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