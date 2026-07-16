Μάρω Κοντού: Τα τελευταία λόγια στις φίλες της – «Λυπάμαι που αυτό το καλοκαίρι δεν θα πάμε στα Καμένα Βούρλα»

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Ανείπωτο θρήνο προκάλεσε σε όλη την Ελλάδα η είδηση θανάτου της Μάρωw Κοντού. Η μεγάλη ηθοποιός, που άφησε το στίγμα της στο ελληνικό θέατρο και κινηματογράφο, έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη (15.07.2026) σε ηλικία 92 χρόνων και μετά από μάχη που έδινε με τον καρκίνο του πνεύμονα

Οι δικοί της άνθρωποι εξομολογούνται τις τελευταίες κουβέντες που τους είπε μέσα από το νοσοκομείο «Άγιος Σάββας», αποκαλύπτοντας πως η αγαπημένη σε όλους «Ελενίτσα», ένιωθε πως θα φύγει από τη ζωή.

Ανείπωτο θρήνο προκάλεσε σε όλη την Ελλάδα η είδηση θανάτου της Μάρως Κοντού. Η μεγάλη ηθοποιός, που άφησε το στίγμα της στο ελληνικό θέατρο και κινηματογράφο, έφυγε από τη ζωή την Τετάρτησε ηλικία 92 χρόνων και μετά από μάχη που έδινε με τον καρκίνο του πνεύμονα.

Ο επιστήθιος φίλος της και ζωγράφος, Κώστας Σπυριούνης, μίλησε στην «Espresso» για την τελευταία συνομιλία που είχε με την Μάρω Κοντού.

Αποκάλυψε ότι ενώ νοσηλευόταν στον «Άγιο Σάββα» της είπε πως περιμένει να βγει από το νοσοκομείο για να πάνε μαζί για μπάνιο.

«Το καλοκαίρι κρατάει μέχρι το Οκτώβριο», ανέφερε για να την καθησυχάσει πως δεν θα χάσει το καλοκαίρι της. «Ναι Κωστάκη μου, να βάλω τα πόδια μου στο νερό και ας πεθάνω», του απάντησε.

Ο αγαπημένος φίλος της μεγάλης ηθοποιού, αποκάλυψε και την τελευταία συνομιλία που είχε η Μάρω Κοντού με τον ανιψιό της.

«Πάρε τις φίλες μου και πες ότι λυπάμαι που αυτό το καλοκαίρι δεν θα πάμε μαζί στα Καμένα Βούρλα», του είπε σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, δείχνοντας πως είχε πλήρη διαύγεια τις τελευταίες ημέρες της.

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