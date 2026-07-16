Kαιρός: Η Ιταλία «ψήνεται», εμείς απλώς… προθερμαινόμαστε – Στους 38 βαθμούς ο υδράργυρος!

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Έως τώρα το φετινό καλοκαίρι έχει κυλήσει άκρως ομαλά στη χώρα μας – σε πλήρη αντίθεση με τα τελευταία 13 καλοκαίρια – με το θερμόμετρο να παραμένει σε ευχάριστες τιμές ακόμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας! Αυτές τις μέρες, ωστόσο, θερμότερες αέριες μάζες έχουν προσεγγίσει την περιοχή μας και αναμένεται να μας ζεστάνουν αισθητά.

Το μενού της Πέμπτης: Ήλιος, ενισχυμένοι βοριάδες και τοπικά 38άρια

Σήμερα Πέμπτη, ο ήλιος θα είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Κάποιες συννεφιές θα αναπτυχθούν τις θερμές ώρες της ημέρας στα ηπειρωτικά, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν λίγες πρόσκαιρες βροχές στα βόρεια ορεινά, κατά μήκος της Πίνδου, καθώς και στα ορεινά τμήματα της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου.

Τα μελτέμια διατηρούνται ενισχυμένα στα πελάγη μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, φτάνοντας στα δυτικά έως τα 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν στα 5 με 6 μποφόρ.

Στο κεντρικό Αιγαίο και στην περιοχή της Καρπάθου ο βοριάς θα είναι ακόμα πιο ζωηρός, αγγίζοντας τοπικά τα 7 μποφόρ.

Όσο για το αίσθημα της ζέστης, σήμερα εντείνεται σημαντικά! Το μεσημέρι το θερμόμετρο σε τάση ανόδου θα δείξει τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Μάλιστα, στο εσωτερικό της Κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Αιτωλοακαρνανίας, της Κορινθίας και της Αργολίδας ο υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά και τους 37 με 38 βαθμούς. Στον αντίποδα, σαφώς πιο δροσερές θα είναι οι συνθήκες στις Κυκλάδες και στο Βορειοανατολικό Αιγαίο.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, το σκηνικό θα είναι απόλυτα ηλιόλουστο και καλοκαιρινό. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ στα ανατολικά και τα νότια του νομού, ενώ στον Σαρωνικό θα είναι μεταβλητοί και πιο εξασθενημένοι.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από τους 21 έως τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου, με τις παραθαλάσσιες περιοχές να απολαμβάνουν αισθητά πιο δροσερές συνθήκες.

Ανεβαίνοντας προς τη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι επίσης αίθριος με ηλιοφάνεια, αν και τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν κάποιες παροδικές νεφώσεις στα γύρω ορεινά.

Στον Θερμαϊκό θα επικρατεί σχεδόν άπνοια νωρίς το πρωί, ενώ αργότερα θα πνέουν νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Το θερμόμετρο θα δείξει και εκεί από 21 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

Τι περιμένουμε την Παρασκευή

Μελτέμια, ζέστη και λίγες απογευματινές μπόρες στα ορεινά θα συνθέσουν το καιρικό σκηνικό της Παρασκευής.

Την ίδια ώρα που εξαιρετικά θερμές αέριες μάζες ταλαιπωρούν τη γειτονική Ιταλία, τα νέα για εμάς παραμένουν πιο ενθαρρυντικά.

Θα ζεσταθούμε, ναι, αλλά όλα δείχνουν πως αυτή η θερμή εισβολή δεν θα καταφέρει να μας προβληματίσει για πολύ, καθώς ο υδράργυρος σύντομα θα επανέλθει σε πιο κανονικά επίπεδα.

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