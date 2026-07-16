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16.07.2026 09:10

Χανιά: 75χρονος αυτοπυροβολήθηκε με καραμπίνα – Μεταφέρθηκε με βαριά τραύματα στο νοσοκομείο

16.07.2026 09:10
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Αιματηρό περιστατικό με τον αυτοπυροβολισμό ενός 75χρονου σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης σε περιοχή του δήμου Κισσάμου στα Χανιά στην Κρήτη.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr το περιστατικό σημειώθηκε χθες περίπου στις 22:45, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο ηλικιωμένος άνδρας αυτοπυροβολήθηκε με καραμπίνα.

Πληροφορίες που μεταδίδει το ίδιο μέσο αναφέρουν ότι ο 75χρονος έφερε βαρύτατα τραύματα στην περιοχή του θώρακα και του λαιμού.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο μετέφερε τον 75χρονο στο Νοσοκομείο.

Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διενεργεί η Αστυνομία.

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