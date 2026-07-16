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16.07.2026 08:41

Κοζάνη: Αρκούδα επιτέθηκε σε χώρο εκτροφής – Γκρέμισε σιδερένια πόρτα και σκότωσε 10 γουρουνάκια

16.07.2026 08:41
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Photo: ARKTOUROS

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Ακόμα ένα περιστατικό επίθεσης αρκούδας σε οικόσιτα ζώα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στην περιοχή των Χτενών του Δήμου Κοζάνης.

Συγκεκριμένα, η αρκούδα εισήλθε σε χώρο εκτροφής σκοτώνοντας δέκα οικόσιτα γουρουνάκια και προκαλώντας μεγάλες ζημιές στις εγκαταστάσεις του ιδιοκτήτη.

Όπως ανέφερε ο ιδιοκτήτης, όταν έφτασε το πρωί στον χώρο αντίκρισε μια εικόνα πλήρους καταστροφής.

Τα δέκα γουρουνάκια βρέθηκαν νεκρά, με εμφανή τραύματα και βαθιές γρατζουνιές που αποδίδονται στην επίθεση της αρκούδας.

Παράλληλα, ο χώρος εκτροφής είχε υποστεί σοβαρές φθορές, καθώς το άγριο ζώο προκάλεσε ζημιές στην κατασκευή προκειμένου να φτάσει στα ζώα.

Κοζάνη: Επίθεση αρκούδας σε χώρο εκτροφής

Σύμφωνα με την περιγραφή του ιδιοκτήτη, η δύναμη της αρκούδας ήταν τέτοια που το ζώο κατάφερε να γκρεμίσει μια βαριά σιδερένια πόρτα, η οποία ήταν τοποθετημένη σε κατασκευή από τσιμεντόλιθους, και να εισέλθει στον περιφραγμένο χώρο εκτροφής.

Το νέο περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά επιθέσεων και εμφανίσεων αρκούδων που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα σε κατοικημένες και αγροτικές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας.

Μεγάλη ανησυχία στην περιοχή

Κάτοικοι και παραγωγοί εκφράζουν έντονη ανησυχία, καθώς, όπως υποστηρίζουν, οι ζημιές σε καλλιέργειες, περιουσίες και ζωικό κεφάλαιο αυξάνονται συνεχώς, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει δοθεί μια ουσιαστική λύση στο πρόβλημα.

Ανάμεσα στα μέτρα που ζητούν οι κάτοικοι και οι παραγωγοί περιλαμβάνονται η καταγραφή του πληθυσμού της αρκούδας, η ενίσχυση των επιδοτήσεων για την τοποθέτηση ηλεκτροφόρων περιφράξεων, καθώς και η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για τη διαχείριση του φαινομένου.

Τα συνεχόμενα συμβάντα, τα οποία καταγράφονται σχεδόν καθημερινά σε αρκετές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, έχουν προκαλέσει προβληματισμό και στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Τα Δασαρχεία καλούνται να διαχειριστούν ολοένα και περισσότερες αναφορές, ενώ οι τοπικές κοινωνίες ζητούν άμεσα μέτρα για την προστασία ανθρώπων, περιουσιών και ζωικού κεφαλαίου.

Μέχρι στιγμής, το ζήτημα παραμένει χωρίς οριστική αντιμετώπιση, γεγονός που εντείνει την αγωνία των κατοίκων και των παραγωγών της περιοχής.

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