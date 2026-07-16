ALPHA: Με «σημαία» τη μητρική αγάπη έρχεται η σειρά «Οι κόρες της Αρετής»

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Για το απογευματάκι προορίζει ο Alpha τη νέα ελληνοποιημένη πρόταση μυθοπλασίας του «Οι κόρες της Αρετής» από τη σεζόν 2026/2027. Η Μαριάννα Τουμασάτου έχει την κεντρική ηρωιδα, μια μητέρα, η οποία ενώ δείχνει αδίστακτη ό,τι αφορά στο μέλλον των παιδιών της, «παλεύει» να «σβήσει» τις πληγές του παρελθόντος της.

Η σειρά βασίζεται στην τουρκική σαπουνόπερα «Fazilet Hanım ve Kızları» η οποία είχε κάνει καριέρα στον ΑΝΤ1 το 2018 με τίτλο «Οι κόρες της Φαζιλετ», και τώρα συστήνεται με αρκετές σεναριακές διαφοροποιήσεις.

Η Αρετή (την κάνει η Τουμασάτου) μετά τον θάνατο του συζύγου της παλεύει για να δημιουργήσει ένα καλύτερο μέλλον για τις δύο της κόρες και θέλει να τις δει να αποκτούν εκτός από πλούτο και κοινωνική καταξίωση.

Ενώ αρχικά τα κίνητρά της είναι θεμιτά, στη συνέχεια θα τη δούμε να φτάνει στα άκρα, ώστε οι δύο τηλεοπτικές της κόρες, η Ασημένια Βουλιώτη και η Γεωργία Μεσαρίτη, να κάνουν ένα πλούσιο γάμο που θα τους διασφαλίσει το μέλλον τους.

Έρωτες κι ανατροπές που δοκιμάζουν τα όρια της οικογένειας, της αγάπης και της ανθρώπινης αντοχής, αποτελούν συστατική της πλοκής στη σειρά.

Στη σειρά παίζουν επίσης οι Γιάννος Περλέγκας, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Γιούλη Τσαγκαράκη, Σταύρος Τσουμάνης, Δημήτρης Αποστολόπουλος, Γιώργος Ζιάκας, Ιάσονας Χρόνης, Δώρα Χρυσικού, Βιργινία Ταμπαροπούλου, Φώτης Πετρίδης, Ευφυμία Καλογιάννη, Μαριάννα Πουρέγκα, Δανάη Καλούτσα, Αθηνά Ροδίτου, Φοίβος Παπακώστας, Μελίνα Βαμπούλα, Χρύσα Κλούβα, Ηλέκτρα Γεννατά.

Με κομβικής σημασίας ρόλους συμμετέχουν οι Μάνια Παπαδημητρίου, Αλεξία Καλτσίκη, Ράνια Σχίζα. Το σενάριο είναι της Κατερίνας Γιαννάκου και η σκηνοθεσία του Μιχάλη Κωνσταντάτου.

Μια πρώτη γεύση από τη νεα προταση του Alpha δίνει το κλιπάκι με την ατμοσφαιρική μουσική του Νίκου Τερζή.

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