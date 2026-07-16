Έκκληση από το Πακιστάν σε ΗΠΑ και Ιράν για κατάπαυση του πυρός και επιστροφή στις συνομιλίες

Takeaways by to pontiki AI Το Πακιστάν κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να τερματίσουν τις εχθροπραξίες και να επαναφέρουν τις τεχνικές διαπραγματεύσεις βάσει του πρωτοκόλλου συμφωνίας του Ιουνίου.

Η κυβέρνηση του Πακιστάν προειδοποιεί ότι η συνεχιζόμενη κρίση στα Στενά του Ορμούζ απειλεί σοβαρά την παγκόσμια ασφάλεια στην ενέργεια, το εμπόριο και την επισιτιστική επάρκεια.

Το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού ως αντίδραση στις αμερικανικές επιθέσεις, προκαλώντας σημαντική άνοδο στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και περιορισμό της ναυσιπλοΐας.

Παρά τις τρέχουσες δυσκολίες στην εφαρμογή της συμφωνίας, οι πακιστανικές αρχές συνεχίζουν να ενθαρρύνουν όλες τις πλευρές προς την κατεύθυνση του τερματισμού της βίας.

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Το Ισλαμαμπάντ ζητά την εφαρμογή του πρωτοκόλλου συμφωνίας του Ιουνίου, προειδοποιώντας για τις επιπτώσεις της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ, στην ενέργεια, στο εμπόριο και στην επισιτιστική ασφάλεια.

Το Πακιστάν κάλεσε τις ΗΠΑ και το Ιράν να τερματίσουν τις εχθροπραξίες και να επαναλάβουν τις τεχνικές διαπραγματεύσεις που προβλέπονται στο πρωτόκολλο συμφωνίας, το οποίο υπεγράφη τον Ιούνιο με τη μεσολάβηση του Ισλαμαμπάντ.

«Μολονότι η εφαρμογή του πρωτοκόλλου προσκρούει σε δυσκολίες, το Πακιστάν θα συνεχίσει να ενθαρρύνει όλες τις πλευρές να τερματίσουν τη βία και να ξαναρχίσουν τις τεχνικές συνομιλίες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του πακιστανικού υπουργείου Εξωτερικών, Ταχίρ Αντράμπι.

Ανησυχία για τα Στενά του Ορμούζ

Ο Αντράμπι εξέφρασε την ελπίδα για γρήγορη επιστροφή στην ομαλότητα στα Στενά του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να διασφαλιστούν σε μόνιμη βάση η ασφάλεια και η ελευθερία της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας.

Οι εχθροπραξίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν επαναλήφθηκαν στις 7 Ιουλίου, μετά τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στον Κόλπο, οι οποίες αποδόθηκαν στο Ιράν.

Τα πλήγματα που ακολούθησαν είναι τα σοβαρότερα μετά την εκεχειρία του Απριλίου, αν και οι εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου στον Κόλπο δεν έχουν μέχρι στιγμής πληγεί.

Η νέα κλιμάκωση ανέτρεψε στην πράξη το πρωτόκολλο συμφωνίας που είχε υπογραφεί στα μέσα Ιουνίου με στόχο τον τερματισμό των συγκρούσεων.

Το Ιράν έκλεισε ξανά τη θαλάσσια δίοδο

Το Ιράν έκλεισε εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ το Σαββατοκύριακο και δεσμεύτηκε ότι η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδός θα παραμείνει κλειστή έως ότου σταματήσουν οι αμερικανικές «επιθέσεις».

Η επανάληψη των εχθροπραξιών έχει προκαλέσει μεγάλη άνοδο στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και εντείνει τους φόβους για αύξηση του πληθωρισμού.

Πριν από τον πόλεμο, από τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία βρίσκονται στα χωρικά ύδατα του Ιράν και του Ομάν, διερχόταν περίπου το ένα πέμπτο του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που καταναλώνεται παγκοσμίως.

Η κυκλοφορία έχει πλέον περιοριστεί σημαντικά, μετά τις επιθέσεις σε αρκετά πετρελαιοφόρα.

Επιπτώσεις σε ενέργεια, εμπόριο και τρόφιμα

Το Πακιστάν αναγνωρίζει «επείγουσα ανάγκη» αντιμετώπισης της κρίσης, η οποία επηρεάζει:

τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό,

το διεθνές εμπόριο,

την επισιτιστική ασφάλεια.

«Πολλές χώρες, ιδιαίτερα αυτές του παγκόσμιου Νότου, υφίστανται τις αρνητικές συνέπειες της κατάστασης στα Στενά του Ορμούζ», σημείωσε ο Αντράμπι.

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