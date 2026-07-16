Έκκληση από το Πακιστάν σε ΗΠΑ και Ιράν για κατάπαυση του πυρός και επιστροφή στις συνομιλίες

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Το Ισλαμαμπάντ ζητά την εφαρμογή του πρωτοκόλλου συμφωνίας του Ιουνίου, προειδοποιώντας για τις επιπτώσεις της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ, στην ενέργεια, στο εμπόριο και στην επισιτιστική ασφάλεια.
Το Πακιστάν κάλεσε τις ΗΠΑ και το Ιράν να τερματίσουν τις εχθροπραξίες και να επαναλάβουν τις τεχνικές διαπραγματεύσεις που προβλέπονται στο πρωτόκολλο συμφωνίας, το οποίο υπεγράφη τον Ιούνιο με τη μεσολάβηση του Ισλαμαμπάντ.
«Μολονότι η εφαρμογή του πρωτοκόλλου προσκρούει σε δυσκολίες, το Πακιστάν θα συνεχίσει να ενθαρρύνει όλες τις πλευρές να τερματίσουν τη βία και να ξαναρχίσουν τις τεχνικές συνομιλίες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του πακιστανικού υπουργείου Εξωτερικών, Ταχίρ Αντράμπι.
Ο Αντράμπι εξέφρασε την ελπίδα για γρήγορη επιστροφή στην ομαλότητα στα Στενά του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να διασφαλιστούν σε μόνιμη βάση η ασφάλεια και η ελευθερία της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας.
Οι εχθροπραξίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν επαναλήφθηκαν στις 7 Ιουλίου, μετά τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στον Κόλπο, οι οποίες αποδόθηκαν στο Ιράν.
Τα πλήγματα που ακολούθησαν είναι τα σοβαρότερα μετά την εκεχειρία του Απριλίου, αν και οι εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου στον Κόλπο δεν έχουν μέχρι στιγμής πληγεί.
Η νέα κλιμάκωση ανέτρεψε στην πράξη το πρωτόκολλο συμφωνίας που είχε υπογραφεί στα μέσα Ιουνίου με στόχο τον τερματισμό των συγκρούσεων.
Το Ιράν έκλεισε εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ το Σαββατοκύριακο και δεσμεύτηκε ότι η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδός θα παραμείνει κλειστή έως ότου σταματήσουν οι αμερικανικές «επιθέσεις».
Η επανάληψη των εχθροπραξιών έχει προκαλέσει μεγάλη άνοδο στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και εντείνει τους φόβους για αύξηση του πληθωρισμού.
Πριν από τον πόλεμο, από τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία βρίσκονται στα χωρικά ύδατα του Ιράν και του Ομάν, διερχόταν περίπου το ένα πέμπτο του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που καταναλώνεται παγκοσμίως.
Η κυκλοφορία έχει πλέον περιοριστεί σημαντικά, μετά τις επιθέσεις σε αρκετά πετρελαιοφόρα.
Το Πακιστάν αναγνωρίζει «επείγουσα ανάγκη» αντιμετώπισης της κρίσης, η οποία επηρεάζει:
«Πολλές χώρες, ιδιαίτερα αυτές του παγκόσμιου Νότου, υφίστανται τις αρνητικές συνέπειες της κατάστασης στα Στενά του Ορμούζ», σημείωσε ο Αντράμπι.
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