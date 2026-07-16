Από την… Τροία στην πλατεία Τραφάλγκαρ: Ο γιγάντιος Δούρειος Ίππος της Universal προκαλεί ντελίριο στο Λονδίνο

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Ένας Δούρειος Ίππος ύψους σχεδόν 11 μέτρων, βάρους τεσσάρων τόνων και πιστό αντίγραφο εκείνου που εμφανίζεται στη νέα κινηματογραφική «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, έχει μετατραπεί στο απόλυτο αξιοθέατο του Λονδίνου. Η εντυπωσιακή κατασκευή, που δημιουργήθηκε από τη Universal Pictures ως μέρος της παγκόσμιας καμπάνιας προώθησης της πολυαναμενόμενης ταινίας, έκλεψε την παράσταση ακόμη και από τους ίδιους τους σταρ της πρεμιέρας.

London wakes up as The Odyssey's Trojan Horse arrives in Trafalgar Square.



Experience Christopher Nolan's epic in cinemas this Friday. #TheOdysseyMovie pic.twitter.com/yqzHueQp7c July 14, 2026

Στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας, που πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Λέστερ, βρέθηκαν σχεδόν όλα τα μεγάλα ονόματα του καστ, μεταξύ των οποίων οι Ματ Ντέιμον, Αν Χάθαγουεϊ, Ζεντάγια, Τομ Χόλαντ, Ρόμπερτ Πάτινσον και Σαρλίζ Θερόν, μαζί φυσικά με τον σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν. Ωστόσο, το βλέμμα των περισσότερων επισκεπτών στράφηκε στο τεράστιο ξύλινο άλογο, το οποίο δεσπόζει δίπλα στο κόκκινο χαλί, που είχε διαμορφωθεί με μπλε αποχρώσεις και πραγματική άμμο, παραπέμποντας στο θαλάσσιο ταξίδι του Οδυσσέα.

Ένα κινηματογραφικό σκηνικό που χρειάστηκε 288 ώρες δουλειάς

Ο γιγάντιος Δούρειος Ίππος αποτελεί ακριβές αντίγραφο του μοντέλου που χρησιμοποιήθηκε στην ταινία και κατασκευάστηκε με βάση τα αυθεντικά σχέδια της παραγωγής. Για την ολοκλήρωσή του εργάστηκαν συνολικά 34 τεχνικοί, αφιερώνοντας 288 ώρες, ενώ χρησιμοποιήθηκαν υλικά όπως χάλυβας, πολυστυρένιο, ρητίνη, υαλοβάμβακας και ειδικά σύνθετα υλικά.

via X/@BrainTracer

Το αποτέλεσμα είναι μια κατασκευή ύψους περίπου 11 μέτρων και βάρους άνω των τεσσάρων τόνων, η οποία είναι ορατή από μεγάλη απόσταση στους γύρω δρόμους του κέντρου του Λονδίνου.

Η μεταφορά του αποδείχθηκε σχεδόν… ομηρική περιπέτεια. Ο Δούρειος Ίππος μεταφέρθηκε σε τέσσερα μεγάλα τμήματα με τρία φορτηγά, ενώ χρειάστηκαν ακόμη εννέα ώρες για τη συναρμολόγησή του στον χώρο της εκδήλωσης. Αντίστοιχος χρόνος απαιτήθηκε και για την αποσυναρμολόγησή του μετά την ολοκλήρωση της πρεμιέρας. Συνολικά, στον σχεδιασμό, την κατασκευή, τη μεταφορά και την εγκατάσταση συμμετείχαν περίπου 45 άνθρωποι.

Από το Λονδίνο στις ΗΠΑ, σε μια παγκόσμια περιοδεία

Πριν εμφανιστεί στην πρεμιέρα της «Οδύσσειας», ο επιβλητικός Δούρειος Ίππος είχε στηθεί για μία ημέρα στην εμβληματική πλατεία Τραφάλγκαρ, προσελκύοντας χιλιάδες περαστικούς και λάτρεις του κινηματογράφου. Από τις 16 Ιουλίου μεταφέρθηκε έξω από το εμπορικό κέντρο Westfield London, όπου θα παραμείνει για τέσσερις ημέρες, αποτελώντας ένα από τα πιο πολυσυζητημένα αξιοθέατα της πόλης.

via X/@BrainTracer

Η Universal, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται ήδη δύο ακόμη εκδοχές του μυθικού αλόγου. Η μία είναι το αυθεντικό σκηνικό που χρησιμοποιήθηκε στα γυρίσματα της ταινίας και εκτίθεται στα Universal Studios στο Χόλιγουντ, ενώ μια δεύτερη ταξιδεύει σε μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ, έχοντας ήδη περάσει από το Τέξας, το Μαϊάμι και πρόσφατα από τη Νέα Υόρκη, όπου αποτέλεσε το κεντρικό σκηνικό της αμερικανικής πρεμιέρας.

Με αυτή την εντυπωσιακή εγκατάσταση, η Universal επιχειρεί να μετατρέψει την προώθηση της «Οδύσσειας» σε ένα παγκόσμιο γεγονός, αξιοποιώντας ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα της ελληνικής μυθολογίας. Το αν ο τεράστιος Δούρειος Ίππος θα αποδειχθεί τελικά το πιο επιτυχημένο διαφημιστικό τέχνασμα της χρονιάς ή αν θα επισκιαστεί από τα… συλλεκτικά αναμνηστικά της ταινίας, όπως οι ήδη διάσημοι κουβάδες ποπ κορν με θέμα την «Οδύσσεια», μένει να φανεί. Προς το παρόν, πάντως, ο «πολεμικός ίππος» του Νόλαν έχει καταφέρει να κάνει το Λονδίνο να μιλά γι’ αυτόν όσο και για την ίδια την ταινία.

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