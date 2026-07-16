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ΚΟΣΜΟΣ

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16.07.2026 08:02

Με επιθέσεις σε βάσεις των ΗΠΑ σε Κουβέιτ και Ιορδανία απαντά η Τεχεράνη μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα

16.07.2026 08:02
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Κλιμακώνεται η ένταση ένταση στη Μέση Ανατολή καθώς οι ΗΠΑ εξαπολύουν περισσότερες αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη επιτίθεται σε αμερικανικούς στόχους σε χώρες του Κόλπου.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε το βραδινό κύμα αεροπορικών πληγμάτων εναντίον του Ιράν στις 21:00 (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ) της 15ης Ιουλίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις αεράμυνας, υποδομές που σχετίζονται με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), καθώς και παράκτιες εγκαταστάσεις επιτήρησης.

Η CENTCOM ανέφερε ότι χρησιμοποιήθηκαν όπλα ακριβείας εναντίον στόχων σε πολλές περιοχές, μεταξύ των οποίων το Μπαντάρ Αμπάς, με στόχο, όπως υποστηρίζει, τη μείωση της δυνατότητας του Ιράν να απειλεί εμπορικά πλοία και τα πληρώματά τους που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν πραγματοποιήσει επιχείρηση διάρκειας 90 λεπτών στη Μεγάλη Τουνμπ, όπου, σύμφωνα με την CENTCOM, έπληξαν εγκαταστάσεις παράκτιας άμυνας και θέσεις πυραύλων κρουζ.

Η αμερικανική διοίκηση ανέφερε ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ «καθιστούν το Ιράν υπεύθυνο», κατόπιν εντολής του ανώτατου διοικητή των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ιρανικές επιθέσεις στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ

Σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν τα ξημερώματα της Πέμπτης στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν.

Η αεράμυνα του Κουβέιτ βρίσκεται σε επιχείρηση αντιμετώπισης επιθέσεων από εχθρικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού της χώρας.

Το Γενικό Επιτελείο έκανε λόγο για «ιρανική επιθετικότητα», χαρακτηρίζοντάς την «εγκληματική», και ανέφερε ότι οι ήχοι εκρήξεων που ενδέχεται να ακούγονται οφείλονται στην ενεργοποίηση των συστημάτων αεράμυνας για την αναχαίτιση των επιθέσεων.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν συνδυασμένη επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) κατά της αμερικανικής αεροπορικής βάσης Αλί Αλ Σάλεμ στο Κουβέιτ.

Σειρήνες ήχησαν επίσης και στο Μπαχρέιν. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι, να κατευθυνθούν στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο και να παρακολουθούν τις εξελίξεις μέσω των επίσημων καναλιών ενημέρωσης.

Τραμπ: Το Ιράν θέλει συμφωνία – θα ηττηθεί σύντομα

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του, ανέφερε ότι «το Ιράν θέλει να συμβιβαστεί» ενώ εκτίμησε ότι η Τεχεράνη «θα ηττηθεί σύντομα». Αναλυτικότερα ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ. Μιλώντας σε δημοσιογράφο του Fox Business, στο περιθώριο εκδήλωσης στην Πενσιλβάνια, ο Τραμπ ανέφερε πως η Τεχεράνη εξέφρασε βούληση για συνάντηση. «Λάβαμε ένα τηλεφώνημα καθώς ερχόμουν εδώ. Θέλουν συνάντηση», είπε ο Τραμπ.

Κατά την ομιλία του αργότερα στην εκδήλωση, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε πως το Ιράν επιθυμεί διακαώς συμφωνία, εν μέσω των συνεχιζόμενων αμερικανικών βομβαρδισμών. «Δεν τους αρέσουν αυτά που κάνουμε και θέλουν να τα βρούμε. Θα δούμε εάν θα τα βρούμε ή απλώς θα το τελειώσουμε», είπε ο Τραμπ.

Δεκάδες νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες σύμφωνα με το Ιράν

Εν τω μεταξύ το υπουργείο Υγείας του Ιράν ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 300 έχουν τραυματιστεί από τις αμερικανικές επιθέσεις των τελευταίων ημερών.

Οι ιρανικές αρχές κάνουν λόγο για νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτων σε περιοχές των νότιων ακτών της χώρας, υποστηρίζοντας ότι στο στόχαστρο βρέθηκαν στρατηγικής σημασίας εγκαταστάσεις.

Οι ΗΠΑ «εξουδετέρωσαν» πλοίο με προορισμό το Ιράν

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εφάρμοσαν μέτρα του ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν, ακινητοποιώντας ένα κενό φορτίου πετρελαιοφόρο το οποίο, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, επιχειρούσε να πλεύσει προς ιρανικό λιμάνι.

Όπως ανέφερε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), το δεξαμενόπλοιο M/T Belma, με σημαία Κουρασάο, εντοπίστηκε να κινείται σε διεθνή ύδατα με προορισμό το νησί Χαργκ. Το πλοίο αγνόησε επανειλημμένες προειδοποιήσεις, ενώ φέρεται να επιχείρησε να παραβιάσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό.

Όπως αναφέρει η CENTCOM, κατά το πρώτο 24ωρο εφαρμογής των μέτρων, δύο εμπορικά πλοία συμμορφώθηκαν με τις οδηγίες και άλλαξαν πορεία, ενώ ένα τρίτο, το οποίο δεν συμμορφώθηκε, ακινητοποιήθηκε.

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