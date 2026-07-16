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16.07.2026 09:58

Σαμ Νιλ: Από τι πέθανε ο ηθοποιός που είχε νικήσει τον καρκίνο

16.07.2026 09:58
sam-neill

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Ο Σαμ Νιλ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών, έχοντας προηγουμένως ξεπεράσει το λέμφωμα.

Ο πρωταγωνιστής του «Jurassic Park» πέθανε από πνευμονία στις 13 Ιουλίου, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπός του. Ο θάνατος του 78χρονου ηθοποιού είχε χαρακτηριστεί από την οικογένειά του «αιφνίδιος και απροσδόκητος».

Είχε ξεπεράσει το λέμφωμα

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του, πριν αρρωστήσει ο Σαμ Νιλ είχε δώσει μάχη με το λέμφωμα και το είχε ξεπεράσει χάρη στη θεραπεία CAR-T, μια μορφή κυτταρικής ανοσοθεραπείας.

Ο ηθοποιός είχε διαγνωστεί το 2022 με αγγειοανοσοβλαστικό λέμφωμα Τ-κυττάρων, έναν σπάνιο τύπο καρκίνου του αίματος. Αργότερα είχε ανακοινώσει ότι βρισκόταν σε ύφεση, σημειώνοντας ωστόσο ότι πιθανότατα θα χρειαζόταν να συνεχίσει τη χημειοθεραπεία για το υπόλοιπο της ζωής του.

Τους τελευταίους 12 μήνες είχε ολοκληρώσει διαδοχικά τέσσερα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά πρότζεκτ, ενώ παράλληλα διαχειριζόταν το οινοποιείο του, Two Paddocks.

Ιδιωτικό μνημόσυνο στη Νέα Ζηλανδία

Η οικογένειά του σχεδιάζει να πραγματοποιήσει σε μεταγενέστερη ημερομηνία ιδιωτικό μνημόσυνο στη φάρμα του στη Νέα Ζηλανδία.

Ο εκπρόσωπός του ζήτησε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητα των αγαπημένων του προσώπων σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Αντί για λουλούδια, οι θαυμαστές του μπορούν να ενισχύσουν οργανώσεις που υποστήριζε ο ηθοποιός:

  • Dunstan Hospital Foundation
  • Snowdome Foundation
  • NZ Nature Fund
  • Sustainable Tarras

«Έφυγε με την αξιοπρέπεια που χαρακτήριζε όλη του τη ζωή»

Σε ανακοίνωσή της, η οικογένεια του Σαμ Νιλ ανέφερε ότι πέθανε τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, έχοντας στο πλευρό του συγγενείς του.

Όπως σημείωσε, ο ηθοποιός «έφυγε με την αξιοπρέπεια που χαρακτήριζε όλη του τη ζωή», ενώ παρέμενε απαλλαγμένος από τον καρκίνο. Η οικογένεια ευχαρίστησε επίσης το προσωπικό του ιδιωτικού νοσοκομείου St Vincent’s για τη φροντίδα που του παρείχε.

Η πορεία του στον κινηματογράφο και την τηλεόραση

Ο Σαμ Νιλ έγινε παγκοσμίως γνωστός από το «Jurassic Park» του 1993 και τις συνέχειές του. Πρωταγωνίστησε επίσης στις ταινίες «Το Κυνήγι του Κόκκινου Οκτώβρη» και «Μαθήματα Πιάνου», καθώς και στις τηλεοπτικές σειρές «The Tudors» και «Peaky Blinders».

Μετά την ανακοίνωση του θανάτου του, πλήθος αστέρων τον αποχαιρέτησαν μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

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