search
ΤΡΙΤΗ 14.07.2026 11:39
search
MENU CLOSE
ΣΙΝΕΜΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.07.2026 11:17

Το Χόλιγουντ αποχαιρετά τον Σαμ Νιλ (Video)

14.07.2026 11:17
Sam-Neill-new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Με συγκινητικές δηλώσεις και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όλο και περισσότεροι ηθοποιοί αποχαιρετούν τον Σαμ Νιλ (Sam Neill), ο οποίος έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 78 ετών.

Συνάδελφοι που μοιράστηκαν μαζί του τα κινηματογραφικά πλατό τιμούν τη μνήμη του, αναδεικνύοντας όχι μόνο την καλλιτεχνική του αξία, αλλά κυρίως τον σπάνιο, ζεστό και γενναιόδωρο χαρακτήρα του.

Νικόλ Κίντμαν: «Θα μας λείψει απίστευτα»

Η Κίντμαν η οποία είχε συμπρωταγωνιστήσει μαζί του στο ψυχολογικό θρίλερ του 1989 «Dead Calm» σε σκηνοθεσία Φίλιπ Νόις (Phillip Noyce), ανέφερε σε δήλωσή της στην εφημερίδα The Sydney Morning Herald.

«Ο Σαμ ήταν ένας από τους σπουδαίους…ένας άνθρωπος που ήταν χαρά να βρίσκεται κανείς δίπλα του. Γνωριστήκαμε όταν ήμουν μόλις 18 ετών, με πήρε υπό την προστασία του και μείναμε φίλοι για όλη μας τη ζωή. Ήταν γοητευτικός, ευγενικός, αστείος και ευφυής. Θα μας λείψει απίστευτα και η καρδιά μου βρίσκεται δίπλα στην οικογένειά του» τόνισε.

Κίλιαν Μέρφι: «Τον θαύμαζα, τον λάτρευα»

Ο διάσημος ηθοποιός σε δήλωσή του στο Deadline σημείωσε:

«Όπως όλοι όσοι γνώρισαν και συνεργάστηκαν με τον Σαμ, τον θαύμαζα και τον λάτρευα στον ίδιο βαθμό. Ήταν ένας από τους πιο ευγενικούς, αστείους και γλυκούς ανθρώπους και ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς»

Λόρα Ντερν: «Θα σε αγαπώ για πάντα»

H ηθοποιός σε ανάρτησή της στο Instagram χαρακτήρισε τον Νιλ ως τον «αγαπημένο και παντοτινό της φίλο», ενώ μοιράστηκε κοινά στιγμιότυπα από ταινίες που πρωταγωνίστησαν μαζί.

«Μου έδειξε τα βάθη της αφοσίωσης, της προστατευτικότητας και της αγάπης πάντα με το πιο καυστικό του χιούμορ. Ήταν ένας αληθινός και ευγενής κύριος, που ενσάρκωνε τον πρωταγωνιστή των ονείρων μου. Θα σε αγαπώ για πάντα, δρ Άλαν Γκραντ», συμπλήρωσε.

Λουκ Χέμσγουορθ: «Σε ευχαριστώ για όσα μας έδωσες»

«Αντίο Σαμ! Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα όσα μας έδωσε μέσα από την ζωή και την καριέρα σου. Το χιούμορ, την ευγένεια και τη σοφία σου. Αγαπήθηκες πολύ και θα μας λείψεις. Συλλυπητήρια σε όλη την οικογένεια», σημείωσε ο Λουκ Χέμσγουορθ, απαντώντας στην ανάρτηση μέσω της οποία γνωστοποιήθηκλε η θλιβερή είδηση.

Ράσελ Κρόου: «Αποτελούσε έμπνευση για μένα»

Ο Ράσελ Κρόου έγραψε ένα συγκινητικό μήνυμα στο X, χαρακτηρίζοντας τον εκλιπόντα ηθοποιό «ευγενικό, σοφό, πειραχτήρι, λαμπερό και φιλόξενο». Και πρόσθεσε: «Την τελευταία φορά που τον είδα, βρήκα την ευκαιρία να του πω ότι αποτελούσε έμπνευση για μένα. Αναπαύσου εν ειρήνη, Σαμ».

Διαβάστε επίσης:

Ο… εφιάλτης στον δρόμο με τις Λεύκες επιστρέφει – Η Paramount φέρνει ξανά στην οθόνη τον Φρέντι Κρούγκερ (video)

Κρίστοφερ Νόλαν για την «Οδύσσεια» – «Άνευ σημασίας οι επιθέσεις για τη Λουπίτα Νιόνγκο»

«Digger»: Ο… αγνώριστος Τομ Κρουζ στην ταινία του Ινιαρίτου – Παππούς με άσπρα μαλλιά και κοιλίτσα ο σταρ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
iran_missiles_new_456
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ απειλεί με βομβαρδισμό μυστικής πυρηνικής εγκατάστασης του Ιράν – Νέα ένταση στο Ορμούζ

mountial-tropaio-saoudiki-aravia-ploio
ΚΟΣΜΟΣ

Η Σαουδική Αραβία κάνει την έκπληξη: Θα επιτρέψει queer κρουαζιέρα to 2027 – Άνοιγμα λόγω Μουντιάλ

ASTHENOFORO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στον Πειραιά: Νεκροί 28χρονος και 24χρονη σε αμάξι, σε γκαράζ στον Πειραιά

mundial stars
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Οι σταρ που έλαμψαν – Γιατί οι προσωπικότητες ομορφαίνουν το ποδόσφαιρο

Sam-Neill-new
ΣΙΝΕΜΑ

Το Χόλιγουντ αποχαιρετά τον Σαμ Νιλ (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giatros
ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί οι Έλληνες γιατροί φεύγουν από το Αιγαίο ενώ με τα χρήματα των επιδομάτων θα τους έχτιζαν... σπίτια μόνιμης παραμονής

lagokefaloi_1007_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Άλυτο πρόβλημα οι λαγοκέφαλοι - Γιατί δεν αποδίδει η... επικήρυξή τους

ND
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καραμπόλες με το κόμμα Σαμαρά: Η αιφνίδια αιχμή Γεωργιάδη για συνεργασία και το πρόσωπο του πρωθυπουργού

zambidis_Mayweather
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πόλεμος εκατομμυρίων για τον Mayweather: Το pontiki αποκαλύπτει όλη την αγωγή της CSI Entertainment που «τίναξε στον αέρα» τον αγώνα με τον Ζαμπίδη

poros – patras – toumasaatou- xeilakis – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ποια πρόσωπα του καλλιτεχνικού χώρου συμμετέχουν στους «400» του Τσίπρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 14.07.2026 11:39
iran_missiles_new_456
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ απειλεί με βομβαρδισμό μυστικής πυρηνικής εγκατάστασης του Ιράν – Νέα ένταση στο Ορμούζ

mountial-tropaio-saoudiki-aravia-ploio
ΚΟΣΜΟΣ

Η Σαουδική Αραβία κάνει την έκπληξη: Θα επιτρέψει queer κρουαζιέρα to 2027 – Άνοιγμα λόγω Μουντιάλ

ASTHENOFORO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στον Πειραιά: Νεκροί 28χρονος και 24χρονη σε αμάξι, σε γκαράζ στον Πειραιά

1 / 3