Κρίστοφερ Νόλαν για την «Οδύσσεια» – «Άνευ σημασίας οι επιθέσεις για τη Λουπίτα Νιόνγκο»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Mε απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πολυαναμενόμενη παγκόσμια πρεμιέρα του κινηματογραφικού έπους «Οδύσσεια» στις 9 Ιουλίου στο Λονδίνο, συγκεντρώνοντας τα βλέμματα της παγκόσμιας βιομηχανίας του θεάματος.

Η ταινία, που αποτελεί μια ρεαλιστική και σκοτεινή μεταφορά του ομηρικού έργου, έρχεται ως το επόμενο μεγάλο βήμα του σκηνοθέτη μετά τον οσκαρικό θρίαμβο του Oppenheimer και αναμένεται να κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026 από την Tanweer.

Στο λαμπερό κόκκινο χαλί της Leicester Square περπάτησε σύσσωμο το κορυφαίο καστ, με τον Ματ Ντέιμον στον ρόλο του Οδυσσέα, την Αν Χάθαγουεϊ ως Πηνελόπη, τον Τομ Χόλαντ ως Τηλέμαχο και τη Ζεντάγια.

Οι πρώτοι κριτικοί αποθέωσαν το οπτικό αποτέλεσμα της παραγωγής, με τον Νόλαν να δίνει τεράστια έμφαση στον ρεαλισμό, πραγματοποιώντας μεγάλο μέρος των γυρισμάτων σε φυσικά τοπία της Πελοποννήσου ώστε να αποτυπώσει το αυθεντικό ελληνικό φως.

Παρά την καλλιτεχνική αποθέωση, η πρεμιέρα συνοδεύτηκε και από έντονες συζητήσεις στο διαδίκτυο αναφορικά με τις αντισυμβατικές επιλογές στο casting, όπως η Λουπίτα Νιόνγκο στον ρόλο της Ωραίας Ελένης. Ο σκηνοθέτης υπερασπίστηκε σθεναρά τις αποφάσεις του, τονίζοντας τη διαχρονική ανάγκη για φρέσκιες ερμηνείες των κλασικών μύθων.

Σε συνέντευξή του στη Melena Rizyk, που φιλοξενήθηκε στο ένθετο “Κ” της Καθημερινής της Κυριακής, ο Κρίστοφερ Νόλαν μίλησε για το σπουδαίο καλλιτεχνικό του επίτευγμα, τους προβληματισμούς που γεννήθηκαν στο μυαλό του αλλά και τον απέραντο θαυμασμό που τρέφει για την ελληνική μυθολογία.

«Είναι μια ιστορία που είχα στο πίσω μέρος του μυαλό μου για χρόνια και την οποία προσλάμβανα με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους ανά περίοδο. Μία από τις πρώτες μου αναμνήσεις είναι από το Δημοτικό στο Λονδίνο, πρέπει να ήμουν 5-6 ετών, όταν είδα τα μεγαλύτερα παιδιά να ανεβάζουν μια σχετική παράσταση. Θυμάμαι ακόμα τον Δούρειο Ίππο -είμαι σίγουρος ότι ήταν μια χαρτονένια κατασκευή πάνω σε καρότσι- και, κυρίως, τις Σειρήνες» αφηγήθηκε ο σκηνοθέτης.

«Δύο εικόνες με στοιχειώνουν εδώ και πολύ καιρό. Η πρώτη είναι ο Δούρειος Ίππος τη στιγμή που κοντεύει να παρασυρθεί από την παλίρροια, να γέρνει στο πλάι, μοιάζοντας με το τελευταίο πράγμα μέσα στο οποίο θα φανταζόσουν ότι κρύβεται άνθρωπος -ή ότι φτιάχτηκε για να το σύρουν μέσα σε μια πόλη. Η δεύτερη εικόνα -και δεν θυμάμαι καν από πού πήρα την αρχική έμπνευση- ήταν η ιδέα ενός στρατιώτη που αποκεφαλίζει ένα άγαλμα. Αυτό εξελίχθηκε σε κάτι πολύ σημαντικό για την αφήγηση» πρόσθεσε.

«Πρέπει να ρισκάρεις για να πετύχεις»

«Όταν τελείωσα την ταινία, ξαφνιάστηκα και εγώ ο ίδιος από αυτό. Σε κάθε ταινία που κάνω μου αρέσει να αφήνω ερωτήματα ή ανοιχτά θέματα που ίσως μεταφέρω στην επόμενη. Εδώ υπάρχουν πολλές ιδέες γύρω από την ηγεσία, τα αντικρουόμενα κίνητρα, τα ανθρώπινα ελαττώματα, η ιδέα του πώς οι καλύτερες προθέσεις μπορούν να οδηγήσουν στην απόλυτη καταστροφή. Ο Οδυσσέας είναι ένας εξαιρετικά πολύπλοκος χαρακτήρας, πανέξυπνος και πολυμήχανος» τόνισε.

«Αν ενδιαφέρεσαι πραγματικά για το σινεμά και την ιστορία του, το μόνο πράγμα που βλέπεις ξεκάθαρα είναι ότι πρέπει να ρισκάρεις για να πετύχεις. Το μεγαλύτερο ρίσκο απ’ όλα είναι να παίζεις εκ του ασφαλούς. Αυτό είναι που αποτυγχάνει σταθερά στο mainstream σινεμά. Το κοινό ψάχνει κάτι καινούργιο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εγώ δεν το βλέπω ως ρίσκο. Το να έχεις πραγματικά κάτι καινούργιο να φέρεις στο τραπέζι μετριάζει το ρίσκο, σου δίνει έναν τρόπο να ξεχωρίσεις. Το μεγαλείο αυτού του έπους είναι τέτοιο που, ενώ αρχικά προσεγγίζεις αυτά τα ζητήματα σαν κάτι το αρχαίο και εντελώς ξένο σ’ εσένα, όσο τα εξερευνάς, γίνονται συγκλονιστικά επίκαιρα. Έχω πολύ έντονα συναισθήματα για το πώς με συγκινεί αυτή η ιστορία στο επίπεδο της ηθικής. Ελπίζω ότι οι θεατές θα νιώσουν το ίδιο» επισήμανε.

Απαντώντας στην κριτική για την επιλογή της Λουπίτα Νιόνγκο ως Ελένης στην «Οδύσσεια», ο Νόλαν χαρακτήρισε άνευ σημασίας τις συζητήσεις που γίνονται προτού το κοινό δει το τελικό αποτέλεσμα. Όπως είπε, κανείς από όσους συμμετέχουν σε αυτές δεν γνωρίζει, άλλωστε, ακόμη τι ακριβώς είναι η ταινία.

Επικαλέστηκε, δε, την εμπειρία του από την τριλογία του Μπάτμαν, θυμίζοντας ότι και τότε είχε βρεθεί αντιμέτωπος με έντονες αντιδράσεις για επιλογές όπως η ανάθεση του ρόλου του Τζόκερ στον Χιθ Λέτζερ.

«Ένας δημιουργός δεν μπορεί να καθορίζει τις επιλογές του με βάση τις προκαταβολικές αντιδράσεις γύρω από ένα αγαπημένο έργο ή έναν εμβληματικό χαρακτήρα» υπογραμμίζει.

Για τον ίδιο, η πιστότητα στο πρωτότυπο δεν σημαίνει την αναπαραγωγή μιας καθιερωμένης εικόνας, αλλά την ισχυρότερη δυνατή προσωπική ερμηνεία του αρχικού κειμένου.

Υπενθυμίζεται ότι τόσο ο Ίλον Μασκ όσο και άλλοι συντηρητικοί σχολιαστές επιτέθηκαν στον σκηνοθέτη πριν ακόμη προβληθεί η ταινία για την ανάθεση του ρόλου σε μαύρη ηθοποιό, με τη Νιόνγκονα απορρίπτει, επίσης, την κριτική, δηλώνοντας ότι το καστ της ταινίας αντιπροσωπεύει τον κόσμο και ότι δεν σκοπεύει να αφιερώσει χρόνο για να υπερασπιστεί την παρουσία της σε αυτό.

Σημειώνεται ότι η «Οδύσσεια», με προϋπολογισμό που φέρεται να φτάνει τα 250 εκατ. δολάρια, γυρίστηκε στην Ελλάδα, την Ιταλία, τη Μάλτα, το Μαρόκο, τη Σκωτία, την Ισλανδία και τη Δυτική Σαχάρα. Τον Οδυσσέα υποδύεται ο Ματ Ντέιμον, ενώ στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Ζεντάγια, Τομ Χόλαντ, Ρόμπερτ Πάτινσον και Αν Χάθαγουεϊ.

Διαβάστε επίσης:

«Digger»: Ο… αγνώριστος Τομ Κρουζ στην ταινία του Ινιαρίτου – Παππούς με άσπρα μαλλιά και κοιλίτσα ο σταρ

«What Happens at Night»: Η πιο προσωπική ταινία του Martin Scorsese, σύμφωνα με την κόρη του – «Ξέσπασα σε κλάματα» (photo/video)

«Free Willy»: Η Warner Bros. ετοιμάζει remake της επιτυχημένης οικογενειακής περιπέτειας (video)



