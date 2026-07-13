«Digger»: Ο… αγνώριστος Τομ Κρουζ στην ταινία του Ινιαρίτου – Παππούς με άσπρα μαλλιά και κοιλίτσα ο σταρ

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Ένας Τομ Κρουζ εντελώς… διαφορετικός αποκαλύφθηκε στο πρώτο επίσημο τρέιλερ της ταινίας «Digger», που έδωσε στη δημοσιότητα η Warner Bros.
«Ποτέ στο παρελθόν δεν είχα αντιμετωπίσει μια πρόκληση τέτοιου μεγέθους και το ίδιο ισχύει και για τον Αλεχάντρο», δήλωσε ο κορυφαίος σταρ για τη συμμετοχή του στη μαύρη κωμωδία του βραβευμένου με δύο Όσκαρ σκηνοθέτη, Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιαρίτου.
Η ταινία η οποία περιγράφεται ως «μια κωμωδία καταστροφικών διαστάσεων», αποτελεί το πρώτο αγγλόφωνο εγχείρημα του Ινιαρίτου μετά το «The Revenant». Για τις ανάγκες του ρόλου, ο Κρουζ πραγματοποιεί μία από τις πιο εντυπωσιακές μεταμορφώσεις στην καριέρα του καθώς ενσαρκώνει τον Digger Rockwell, έναν πανίσχυρο μεγιστάνα του πετρελαίου από το Τέξας με βαριά προφορά, κοιλιά και αραιά λευκά μαλλιά του οποίου η εταιρεία ενδέχεται να προκάλεσε μια οικολογική καταστροφή ικανή να πυροδοτήσει μέχρι και πυρηνικό πόλεμο.
«Όλα αλλάζουν. Μια μέρα είσαι γάτα ή βασιλιάς. Την επόμενη μέρα είσαι απλώς στάχτες μέσα σε ένα κουτί», ακούγεται να λέει ο χαρακτήρας του Κρουζ στην αρχή του εντυπωσιακού τρέιλερ.
Ο Τζον Γκούντμαν υποδύεται τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος ικετεύει τον χαρακτήρα του Κρουζ να μαζέψει το χάος που προκάλεσε. «Ο Ντίγκερ μας έβαλε όλους σε αυτό το χάλι και ο Ντίγκερ θα μας βγάλει πάλι από αυτό», ωρύεται ο Γκούντμαν μόλις μαθαίνει ότι η αποκατάσταση της ζημιάς θα μπορούσε να κοστίσει έως και 18 τρισεκατομμύρια δολάρια.
Οι Ριζ Αχμεντ, Σάντρα Χιούλερ, Μάικλ Στούλμπαργκ, Τζέσι Πλέμονς, Σόφι Γουάιλντ και Εμα Ντ’ Αρσι, συμπληρώνουν το καστ.
Το σενάριο υπογράφει ο σκηνοθέτης μαζί με τους Αλεξάντερ Ντινελάρις, Νίκολας Τζιακομπόνε και Σαμπίνα Μπέρμαν.
Η ταινία γυρίστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσα σε διάστημα έξι μηνών, με διευθυντή φωτογραφίας τον Εμανουέλ Λουμπέζκι, σταθερό συνεργάτη του Ινιαρίτου στις ταινίες «Birdman» και «The Revenant». Σύμφωνα με το Variety, το «Digger» αναμένεται στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 2 Οκτωβρίου.
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