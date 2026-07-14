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14.07.2026 11:49

Θ. Κουφονικολάκου: Η εκδίωξη της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F35 ξεκίνησε το 2017 επί διακυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα (video)

14.07.2026 11:49
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Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Θεώνη Κουφονικολάκου, μίλησε στην εκπομπή του Open «10 Παντού» και τους δημοσιογράφους Νίκο Στραβελάκη και Μίνα Καραμήτρου και, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει παραχωρήσει άνευ όρων τη χρήση 6 στρατιωτικών εγκαταστάσεων και του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης χωρίς να εξασφαλίσει ουσιαστικό όφελος για την Ελλάδα.

Επισήμανε στο πλαίσιο αυτό, ότι οι συμμαχίες δεν φαίνεται να λειτουργούν για την κυβέρνηση καθώς «η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, λέει ότι συμπίπτει το ευρωπαϊκό συμφέρον με το συμφέρον της Τουρκίας, η τελωνειακή σύνδεση συζητείται, το ζήτημα του στρατιωτικού εξοπλισμού συζητείται… το casus belli δεν συζητείται». Ανέφερε επίσης και την πολιτική της κυβέρνησης όταν το Όρουτς Ρέις «βρέθηκε ανενόχλητο στα εθνικά χωρικά ύδατα».

Υπενθύμισε τι είχε κάνει η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα για τα εθνικά θέματα, τονίζοντας την επιβολή κυρώσεων για την παραβίαση της ΑΟΖ της Κύπρου, την αναχαίτιση του «Barbaros» από τη φρεγάτα «Νικηφόρος Φωκάς» καθώς και το γεγονός ότι η εκδίωξη της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F35 ξεκίνησε το 2017.

H Θεώνη Κουφονικολάκου ανέφερε επίσης τους τέσσερις βασικούς προγραμματικούς πυλώνες που αντιστοιχούν στη μείωση του φορολογικού βάρους της μισθωτής εργασίας-λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ελλάδα είναι η τέταρτη υψηλότερη χώρα στον ΟΟΣΑ στη φορολογία των μισθωτών δημοσίου και ιδιωτικού τομέα με δύο παιδιά- τον παραγωγικό μετασχηματισμό μέσω του Εθνικού Ταμείου Σύγκλισης, τα άμεσα μέτρα για την προστασία των πολιτών κατά της ακρίβειας και την επανίδρυση του κοινωνικού κράτους με έμφαση στους τομείς της υγείας και της παιδείας. 

Τέλος η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ. ζήτησε από την κ. Σδούκου, το πλάνο αποπληρωμής του δανείου 530 εκατομμυρίων της ΝΔ, σημειώνοντας ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης έχει δηλώσει ότι δεν θα αποπληρωθεί ποτέ.

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