Στο σταυρόλεξο των πρόωρων εκλογών και οι παράμετροι ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ – Τι λαμβάνει υπόψη του ο Κυριάκος Μητσοτάκης

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Ο πρωθυπουργός δεν έχει κλείσει ακόμη το ημερολόγιo της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης όσο κι αν πολλοί βιάζονται ή εκτιμούν ότι οι κάλπες θα στηθούν φθινόπωρο η αλήθεια είναι πως στο τραπέζι του Μεγάρου Μαξίμου παραμένουν ζωντανά και τα δύο σενάρια. Και εκείνο του φθινοπώρου, με προκήρυξη στις αρχές Σεπτεμβρίου και ημερομηνία εκλογών τα τέλη Σεπτεμβρίου ή οι αρχές Οκτωβρίου, και εκείνο της άνοιξης, που δίνει χρόνο στην κυβέρνηση να διαχειριστεί διαφορά θέματα και την οικονομία πριν ζητήσει εκ νέου την ψήφο.

Χθες το βράδυ ο Νικήτας Κακλαμάνης αποκάλυψε το action 24 ένα διάλογο που είχε με τον διοικητή της τραπέζης της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα τον οποίο ρώτησε πότε κατά την άποψή του είναι καλύτερα να γίνουν οι εκλογές. Εκείνος απάντησε αν ήμουν σίγουρος ότι θα τερματίζονταν οι εχθροπραξίες στο Ιράν θα έκανα εκλογές στην άνοιξη διότι η ελληνική οικονομία θα μπορούσε να αποδώσει καλύτερα.

Στο γνωστό σταυρόλεξο των υπολογισμών, όμως, πέρα από τα οικονομικά έχει προστεθεί τις τελευταίες εβδομάδες μία ακόμη παράμετρος, η οποία δεν έχει να κάνει τόσο με τη ΝΔ όσο με το τι θα αφήσει ή δεν θα αφήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να συμβεί στην απέναντι όχθη.

Η λογική είναι απλή στη σύλληψή της και σύνθετη στις συνέπειές της. Ο ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζεται να εκλέξει νέα ηγεσία και να αναδιατάξει τις δυνάμεις του από τον Σεπτέμβριο και μετά, με στόχο να σταθεί απέναντι στο εγχείρημα Τσίπρα με ένα αντιπαραθετικά όπως το περιγράφουν στελέχη του, ψηφοδέλτιο. Αν όμως ο πρωθυπουργός επιλέξει κάλπες τέλη Σεπτεμβρίου ή αρχές Οκτωβρίου, η Κουμουνδούρου δεν προλαβαίνει τίποτε. Χάνει το τρένο της εισόδου στη Βουλή με αξιώσεις και οι ψηφοφόροι που σκέφτονταν, έστω και διστακτικά, να τη στηρίξουν μεταφέρονται σχεδόν αυτομάτως στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, που εμφανίζεται ήδη ως ο φυσικός αποδέκτης της κεντροαριστερής και αριστερής δυσαρέσκειας.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στο ΠΑΣΟΚ. Το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη βλέπει τον εαυτό του να παλεύει για την τρίτη, ακόμη και για την τέταρτη θέση στις δημοσκοπήσεις και σχεδιάζει μια φθινοπωρινή εξόρμηση για να ανακτήσει το έδαφος που του παίρνει ο Τσίπρας. Άλλοι μιλούν για νέες μεταγραφές, με βουλευτές από τον ΣΥΡΙΖΑ που φέρονται έτοιμοι να εγκαταλείψουν του κόμματος το επόμενο διάστημα, κι άλλοι για μια συνολικότερη επανεκκίνηση με εξορμήσεις όλων των στελεχών του. Όλα αυτά όμως θέλουν χρόνο. Αν οι κάλπες στηθούν μέσα στο φθινόπωρο, ούτε η Χαριλάου Τρικούπη προλαβαίνει να παίξει το τελευταίο της χαρτί και βρίσκεται κι εκείνη εκτεθειμένη, με τον μόνο κερδισμένο να ακούει στο όνομα Αλέξης Τσίπρας.

Εδώ ακριβώς μπαίνει το ερώτημα που απασχολεί το επιτελείο της Πειραιώς και του Μαξίμου. Τι συμφέρει εκλογικά τη ΝΔ. Ένας ισχυρός, ενιαίος πόλος στα αριστερά, με τον Αλέξη Τσίπρα να συγκεντρώνει κάπου στο 17% με 18% ή και παραπάνω, ή ένα κατακερματισμένο τοπίο, όπου τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ κρατούν το κεφάλι τους πάνω από το νερό και έτσι η εκλογική πίτα να ξαναμοιράζεται στο χώρο της αριστεράς

Πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικές συνθήκες ανταγωνισμού, που παράγουν και διαφορετικά αποτελέσματα στην κατανομή των εδρών και στη συζήτηση περί αυτοδυναμίας.

Στο πρώτο σενάριο, η αντιπολίτευση αποκτά έναν καθαρό αρχηγό, ένα πρόσωπο που συσπειρώνει και πολώνει, κάτι που ιστορικά ευνοεί τη λογική του διπολισμού και μπορεί να λειτουργήσει και ως μηχανισμός κινητοποίησης του αντιπολιτευτικού ακροατηρίου. Στο δεύτερο, η δυναμική του κ.Τσίπρα κόβεται στη μέση, καθώς μοιράζεται με δύο ακόμη σχηματισμούς που διεκδικούν το ίδιο κοινό, και η ΝΔ βρίσκεται απέναντι σε μια πολυδιασπασμένη αντιπολίτευση, την οποία διαχειρίζεται ευκολότερα από θέση ισχύος. Δεν είναι τυχαίο ότι σε κάθε κουβέντα για τον χρόνο των εκλογών επανέρχεται πλέον και το πώς διαμορφώνεται ο ανταγωνισμός στο απέναντι στρατόπεδο.

Οφείλει κανείς να είναι προσεκτικός. Κανένα από τα παραπάνω δεν σημαίνει ότι ο πρωθυπουργός θα ρυθμίσει την ημερομηνία των εκλογών με μοναδικό γνώμονα το αν θα δώσει ή όχι ένα φιλί ζωής στο ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ. Η οικονομία, η εικόνα της κυβέρνησης, τα ανοιχτά μέτωπα με την Άγκυρα, η πορεία των εξοπλιστικών και η ίδια η ψυχολογία της κοινωνίας παραμένουν οι βαρύτεροι παράγοντες. Είναι όμως σαφές ότι στο μυαλό του Κυριάκου Μητσοτάκη η μεταβλητή του χρόνου δεν αφορά μόνο τη δική του παράταξη. Αφορά και το ποιον αντίπαλο θα έχει απέναντί του την επομένη των εκλογών.

Κι εδώ βρίσκεται η πραγματική δυσκολία του γρίφου. Οι πρόωρες κάλπες δεν είναι μόνο στοίχημα για το ποσοστό της ΝΔ. Είναι και εργαλείο που καθορίζει το σχήμα της αντιπολίτευσης για τα επόμενα χρόνια. Ένα φθινοπωρινό ραντεβού με τις κάλπες παγώνει τους σχεδιασμούς Ανδρουλάκη και της νέας ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ και αφήνει τον κ.Τσίπρα να τρέξει μόνος. Ένα ραντεβού την άνοιξη τους δίνει τον χρόνο να ανασυνταχθούν. Ποιο από τα δύο εξυπηρετεί καλύτερα τη ΝΔ είναι το ερώτημα που, όσο περνούν οι εβδομάδες, μπαίνει όλο και πιο επιτακτικά στο τραπέζι του Μαξίμου. Σε κάθε περίπτωση ο πρωθυπουργός θέλει να μπορεί να έχει έτοιμα και τα δύο σενάρια μπροστά του γι’ αυτό και όπως αποκάλυψε χθες στο action 24 ο Νικήτας Κακλαμάνης η Βουλή θα κάνει τη δεύτερη ψηφοφορία για την αναθεώρηση του Συντάγματος στα τέλη Αυγούστου μετά από αίτημα του πρωθυπουργού έτσι ώστε εάν επιλέγει το σενάριο του φθινοπώρου ο πρωθυπουργός να μπορεί να πατήσει το κουμπί χωρίς να υπάρχει κανένα τυπικό η ουσιαστικό πρόβλημα όσον αφορά εκκρεμότητες της κοινοβουλευτικής διαδικασίας.

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