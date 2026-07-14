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14.07.2026 09:45

Εκλογές: Ο Νικήτας Κακλαμάνης «έδειξε» κάλπες το φθινόπωρο

14.07.2026 09:45
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Παρά το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επιμένει ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την άνοιξη του 2027, εντούτοις κορυφαία «γαλάζια» στελέχη φαίνεται ότι θεωρούν σχεδόν βέβαιο ότι οι εθνικές κάλπες θα στηθούν το φθινόπωρο.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, μιλώντας στο Action 24 για τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, είπε χαρακτηριστικά ότι «σήμερα μπορώ να σας δώσω την εξής είδηση: ότι την Πέμπτη, δηλαδή σε τρεις ημέρες από σήμερα, η Επιτροπή του Συντάγματος ολοκληρώνει τις εργασίες της. Αυτό σημαίνει ότι την παραπάνω εβδομάδα, -δυο, τρεις ημέρες χρειάζονται οι συνεδριάσεις στην Βουλή, γιατί θα μιλήσουν αρκετοί βουλευτές και εκτιμώ και οι πολιτικοί αρχηγοί- δηλαδή πριν φύγει η 31η Ιουλίου, θα έχει γίνει η πρώτη ψηφοφορία για το Σύνταγμα».

«Και ταυτόχρονα το αίτημα που έχει υποβληθεί από την κυβέρνηση ήταν πριν φύγει ο Αύγουστος να έχει γίνει η δεύτερη ψηφοφορία. Η δεύτερη ψηφοφορία επομένως θα γίνει την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου», σημείωσε, για να προσθέσει με νόημα ότι «ένα πονηρό μυαλό -βάλτε το δικό μου- θα μπορούσε να σκεφθεί “γιατί σώνει και καλά θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η δεύτερη ψηφοφορία τον Αύγουστο, αν οι εκλογές γίνουν τον επόμενο Μάιο ή Ιούνιο του 2027. Μπορούσαν να γίνουν τον Σεπτέμβριο”».

«Εκτιμώ, λοιπόν, ότι ο πρωθυπουργός ήθελε να έχει καθαρό το τοπίο μπροστά του, να μην κατηγορηθεί ότι τορπίλισε ο ίδιος τη Συνταγματική Αναθεώρηση ώστε να μπορεί να πάρει τις αποφάσεις του», τόνισε ο πρόεδρος της Βουλής, ο οποίος, φαίνεται, θεωρεί ότι οι εκλογές θα γίνουν το φθινόπωρο του 2026, και ότι θα μπορούσαν να είναι και «η θεραπεία στην τοξικότητα», αν και τόνισε ότι «ο πρωθυπουργός δεν έχει πάρει τις τελικές του αποφάσεις για τις εκλογές αν θα πάει στο τέλος της τετραετίας ή νωρίτερα».

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ΤΡΙΤΗ 14.07.2026 11:37
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