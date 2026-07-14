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14.07.2026 12:04

Περιοδείες της Μαρίας Καρυστιανού σε Πελοπόννησο και Στερεά

14.07.2026 12:04
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Η πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» Μαρία Καρυστιανού θα πραγματοποιήσει περιοδεία στο τέλος της εβδομάδας, για να συμμετάσχει σε κοινωνικές και πολιτιστικές δράσεις και να συναντήσει στελέχη και μέλη του Κινήματος στην Πελοπόννησο και στην Στερεά Ελλάδα.

Στα πλαίσια της περιοδείας της, η Μαρία Καρυστιανού θα βρεθεί:
-Την Παρασκευή 17/7 στην Καλαμάτα όπου το πρόγραμμα προβλέπει:
12:30 Συνάντηση με τον κ. Βασιλόπουλο, Δήμαρχο Καλαμάτας.
13:30 Συνάντηση και συνέντευξη Τύπου με δημοσιογράφους και παραγωγικούς φορείς της πόλης.
Στις 20:00 θα παρευρεθεί στο 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού (17-26 Ιουλίου 2026) Καλαμάτας.

– Το Σάββατο 18/7 στο Αγρίνιο, όπου στις 10:30 θα βρίσκεται στη Σκουτεσιάδα Αγρινίου, συμμετέχοντας στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας «ΟΧΙ στον Ξεριζωμό της Ράϊνας», ενάντια στη γραμμή μεταφοράς της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή. Στη συνέχεια θα έχει συνάντηση με τον Σύλλογο Επαγγελματιών Αλιέων Μεσολογγίου – Αιτωλικού – Οινιαδών.

Στις 18:00 θα βρίσκεται στο Τρίκορφο Φωκίδας, στην Ιερά Μονή Αγίων Αυγουστίνου Ιππώνος και Σεραφείμ του Σάρωφ.

– Την Κυριακή 19/7/2026 θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη όπου στις 19:30 θα παραστεί στον Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό στον Ιερό Ναό Αγίου Προφήτου Ηλίου Πυλαίας, και θα παρευρεθεί στα «Πυλαιώτικα 2026» του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη.

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