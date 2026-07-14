Με λευκά μπαλόνια το τελευταίο αντίο στην 15χρονη αθλήτρια του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκε σε τροχαίο

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Φίλοι, συμμαθητές, συγγενείς και συναθλήτριες αποχαιρέτησαν την 15χρονη Άννας-Μαρία Πανταζώνη.

Η αθλήτρια του ΠΑΟΚ σκοτώθηκε σε τροχαίο με μοτοσικλέτα στην οποία βρισκόταν μαζί με τον πατέρα της και σήμερα πραγματοποιήθηκε η κηδεία της στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων στη Θέρμη.

Οσοι πήγαν να την αποχαιρετήσουν, φορούσαν λευκά μπλουζάκια και κρατούσαν τριαντάφυλλα, ενώ άφησαν στον αέρα λευκά μπαλόνια για να της πουν με αυτόν τον τρόπο το τελευταίο αντίο.

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