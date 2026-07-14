Επίσημα εγκαίνια του αποκατεστημένου Κάστρου της Κιάφας στο ιστορικό Σούλι

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Την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 στο ιστορικό Σούλι, θα πραγματοποιηθούν τα επίσημα εγκαίνια του αποκατεστημένου Κάστρου της Κιάφας, ενός μνημείου εξέχουσας ιστορικής και συμβολικής σημασίας για το Δήμο Σουλίου, την Ήπειρο και ολόκληρη τη χώρα.

Την τελετή των εγκαινίων θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Τασούλας και η Υπουργός Πολιτισμού κ. Λίνα Μενδώνη, υπογραμμίζοντας με τον πλέον ουσιαστικό τρόπο τη σημασία της προστασίας, αποκατάστασης και ανάδειξης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Τασούλας και η Υπουργός Πολιτισμού κ. Λίνα Μενδώνη, σε μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για το Σούλι, τη Θεσπρωτία και την Ήπειρο.

Το Κάστρο της Κιάφας, ένα από τα ηρωικά καστροχώρια της αυτόνομης Σουλιώτικης Συμπολιτείας των Σουλιωτών, αποτελεί το πλέον εμβληματικό μνημείο του ιστορικού Σουλίου. Μαζί με το Σούλι, τον Αβαρίκο και τη Σαμονίβα συγκρότησε τον πυρήνα του ιστορικού Τετραχωρίου της Σουλιώτικης Συμπολιτείας, η οποία διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στους αγώνες για την ελευθερία και την αυτοδιάθεση κατά την οθωμανική περίοδο.

Χτισμένο σε δεσπόζουσα και φυσικά οχυρή θέση, απέναντι από το Κούγκι, το Κάστρο συνδέεται άρρηκτα με τις σημαντικότερες στιγμές της ιστορίας των Σουλιωτών και αποτελεί διαχρονικό σύμβολο αγώνα, αντίστασης και ελευθερίας. Το μνημείο είναι κηρυγμένο ιστορικό και διατηρητέο και βρίσκεται εντός του οριοθετημένου αρχαιολογικού χώρου του Σουλίου, αποτελώντας έναν από τους σημαντικότερους χώρους ιστορικής μνήμης της χώρας.

Το έργο αποκατάστασης και ανάδειξης του Κάστρου της Κιάφας, συνολικού προϋπολογισμού 2.000.000 ευρώ, χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μέσω του Υπουργείου Πολιτισμού. Φορέας υλοποίησης του έργου ήταν η Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου.

Η αποκατάσταση του Κάστρου εντάσσεται στο ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο για την προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση του ιστορικού χώρου του Σουλίου, το οποίο εκπονήθηκε στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη παρέμβαση που στοχεύει στη διατήρηση και ανάδειξη της μοναδικής ιστορικής και πολιτιστικής ταυτότητας του Σουλίου, συνδέοντας την προστασία των μνημείων με τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.

Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν περιέλαβαν τη στερέωση και αποκατάσταση των τειχών και των επιμέρους κατασκευών του μνημείου, την αντιμετώπιση των φθορών που είχαν προκληθεί από τον χρόνο και τα ακραία φυσικά φαινόμενα, καθώς και τη βελτίωση των συνθηκών προστασίας, ανάδειξης και επισκεψιμότητας του χώρου.

Η ολοκλήρωση του έργου σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το ιστορικό Σούλι. Η διάσωση και ανάδειξη του Κάστρου της Κιάφας διαφυλάσσει ένα μνημείο εξαιρετικής ιστορικής αξίας, ενισχύει την πολιτιστική ταυτότητα του τόπου και δημιουργεί νέες προοπτικές για την εκπαιδευτική, πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.

Ο Δήμος Σουλίου εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς το Υπουργείο Πολιτισμού, τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας, την Περιφέρεια Ηπείρου, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποίηση αυτού του σημαντικού έργου.

Καλούμε τους πολίτες και τους επισκέπτες να συμμετάσχουν στην τελετή των εγκαινίων, τιμώντας ένα μνημείο που αποτελεί ζωντανή παρακαταθήκη της ιστορίας, της μνήμης και των αγώνων των Σουλιωτών.