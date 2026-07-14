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14.07.2026 12:35

Φωτιά στο Αλιβέρι κοντά σε σπίτια, ήχησε το 112 για ετοιμότητα (video)

14.07.2026 12:35
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Φωτιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λάτα, στο Αλιβέρι Ευβοίας.

Κοντά στη φωτιά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, με την πυροσβεστική να επιχειρεί με 65 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρου τμήματος της 20ής ΕΜΟΔΕ και 18 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση επιχειρούν 6 αεροσκάφοι και 3 ελικόπτερα.

Παράλληλα, υδροφόρες του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η πυρκαγιά εντοπίστηκε από drone επιτήρησης του Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο και παρέχει συνεχή εικόνα της εξέλιξης του συμβάντος, υποστηρίζοντας τον επιχειρησιακό συντονισμό.

Η Πολιτική Προστασία έστειλε μήνυμα με το 112 στους κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα.

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