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14.07.2026 11:11

Έρχεται… καυτός Αύγουστος: Θερμοκρασίες 1,2 βαθμών πάνω από τα κανονικά επίπεδα στη νοτιοανατολική Ευρώπη, στο «μάτι» η Ελλάδα

14.07.2026 11:11
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pontiki icon Takeaways by to pontiki AI
  • Οι μακροπρόθεσμες προγνώσεις δείχνουν ότι ο Αύγουστος θα είναι θερμότερος από τα κανονικά επίπεδα στη νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ελλάδα.
  • Το ενενήντα τρία τοις εκατό των διαθέσιμων σεναρίων προβλέπει θετικές αποκλίσεις της μέσης θερμοκρασίας για την επερχόμενη περίοδο του Αυγούστου.
  • Η μέση τιμή των τετρακοσίων εξεταζόμενων σεναρίων υπολογίζει την απόκλιση της θερμοκρασίας στους 1,24 βαθμούς Κελσίου πάνω από το κανονικό.
  • Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι οι μακροπρόθεσμες προγνώσεις ενέχουν μεγάλη αβεβαιότητα και αποσκοπούν κυρίως στην εκτίμηση της γενικής κλιματικής τάσης.

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Θερμότερος του κανονικού αναμένεται να είναι ο Αύγουστος στην νοτιοανατολική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες προγνώσεις που εκδόθηκαν και παρουσιάζει το meteo, σύμφωνα με το 93% των διαθέσιμων σεναρίων η μέση θερμοκρασία Αυγούστου θα είναι υψηλότερη από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. 

Συγκεκριμένα, η πιθανότητα για θετικές αποκλίσεις μεταξύ 0 και 1°C, μεταξύ 1 και 2°C και άνω των 2°C είναι 32%, 44% και 17% αντίστοιχα. Οι πιθανότητες για αρνητικές αποκλίσεις μεταξύ 0 και 1°C είναι 7%. Η μέση τιμή των 400 σεναρίων είναι +1.24°C.

Συνολικά για την ευρωπαϊκή ήπειρο, αναμένονται θετικές αποκλίσεις, με τις τιμές να ξεπερνούν τους +2°C στο μεγαλύτερο μέρος. Οι μέγιστες αποκλίσεις εντοπίζονται σε κεντρική και ανατολική Ευρώπη.

Η πρόγνωση αυτή βασίζεται σε συνολικά 400 πιθανά σενάρια από τα εξής 8 κέντρα πρόγνωσης: ECMWF (Ευρώπη), UKMO (Ηνωμένο Βασίλειο), Meteo-France (Γαλλία), NCEP (ΗΠΑ), DWD (Γερμανία), CMCC (Ιταλία), JMA (Ιαπωνία) και BOM (Αυστραλία), όπως παρέχονται από το Copernicus Climate Change Service της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τονίζεται ότι οι μακροπρόθεσμες προγνώσεις χαρακτηρίζονται από μεγάλη αβεβαιότητα και σκοπό έχουν την εκτίμηση της τάσης στην μηνιαία και εποχιακή εξέλιξη των μέσων καιρικών συνθηκών. Επιπρόσθετα, οι αποκλίσεις της θερμοκρασίας σε ημερήσια και τοπική βάση λόγω της επίδρασης κάθε είδους καιρικών συστημάτων ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά από τη μέση απόκλιση ενός μήνα σε μια ευρύτερη περιοχή.

Όσον αφορά τον περασμένο Ιούνιο, η μέση θερμοκρασιακή απόκλιση στην τονιοανατολική Ευρώπη ήταν +1.09°C, ενώ η μέση τιμή όλων των σεναρίων της μακροπρόθεσμης πρόγνωσης που εκδόθηκε τον Μάιο του 2026 ήταν +0.76°C. Το μέγεθος της απόκλισης που παρατηρήθηκε είχε πιθανότητα 29% και ήταν το δεύτερο πιθανότερο πεδίο τιμών στην μακροπρόθεσμη πρόγνωση.

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