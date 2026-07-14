Σίδνεϊ: Εργαζόμενος σε παιδικό σταθμό κατηγορείται για κακοποίηση 136 παιδιών – Δημοσιοποιήθηκαν τα στοιχεία του

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Στη δημοσιότητα δόθηκε το όνομα εργαζόμενου σε δομές προσχολικής αγωγής στο Σίδνεϊ, ο οποίος αντιμετωπίζει συνολικά 329 κατηγορίες για φερόμενα αδικήματα σε βάρος 136 παιδιών. Οι Αρχές εξακολουθούν να προσπαθούν να ταυτοποιήσουν 22 φερόμενα θύματα.
Ο Χάμις Τέιτ συνελήφθη για πρώτη φορά τον Ιούλιο του 2025, ωστόσο η ταυτότητά του αποκαλύφθηκε τη Δευτέρα, μετά την άρση δικαστικής εντολής που είχε ζητήσει η αστυνομία, προκειμένου να εντοπίσει τα θύματα και να επικοινωνήσει με τις οικογένειές τους.
Ο 35χρονος παραμένει υπό κράτηση.
Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:
Η αστυνομία έχει επικοινωνήσει με 121 οικογένειες που φέρονται να επηρεάζονται από την υπόθεση, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για την ταυτοποίηση 22 θυμάτων.
«Κάθε μορφή σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών είναι σοκαριστική και φρικτή, ακόμη περισσότερο όταν ο φερόμενος δράστης είναι ένα πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί η φροντίδα των παιδιών μας», δήλωσε ο προσωρινός διοικητής της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας της Αυστραλίας, Λουκ Νίνταμ.
Ο Τέιτ εργάστηκε ή βρέθηκε σε 62 εγκαταστάσεις προσχολικής εκπαίδευσης στο Σίδνεϊ από το 2009 έως το 2025, κυρίως στα βορειοδυτικά της πόλης.
Σύμφωνα με την αστυνομία, τα φερόμενα αδικήματα σημειώθηκαν σε πέντε εγκαταστάσεις:
Οι Αρχές δημιούργησαν ειδική ιστοσελίδα, στην οποία αναφέρονται οι δομές όπου είχε εργαστεί και παρέχονται πληροφορίες υποστήριξης προς τις οικογένειες.
Η αστυνομία συνέδεσε για πρώτη φορά τον 35χρονο με παράνομη διαδικτυακή δραστηριότητα τον Ιούνιο του 2025.
Κατά τη διάρκεια έρευνας σε ακίνητο στην περιοχή Γκλόσοντια, λίγο έξω από το Σίδνεϊ, κατασχέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές στις οποίες, σύμφωνα με τις Αρχές, εντοπίστηκε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.
Η υπόθεση προστίθεται σε σειρά περιστατικών φερόμενης κακοποίησης παιδιών σε δομές προσχολικής αγωγής που έχουν συγκλονίσει την Αυστραλία τα τελευταία χρόνια.
Το 2024, ο Άσλεϊ Πολ Γκρίφιθ ομολόγησε 307 αδικήματα, τα οποία διαπράχθηκαν σε παιδικούς σταθμούς στο Κουίνσλαντ και στο εξωτερικό, σε διάστημα 20 ετών.
Το 2025, οι Αρχές συνέστησαν να εξεταστούν για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα περισσότερα από 1.200 παιδιά στην πολιτεία Βικτώρια, μετά την απαγγελία δεκάδων κατηγοριών σε βάρος του Τζόσουα Ντέιλ Μπράουν για φερόμενα αδικήματα σε τέσσερις παιδικούς σταθμούς.
Διαβάστε επίσης:
Μετά από 43 νεκρούς και 8 χρόνια αναμονής, πλησιάζει η ετυμηγορία για την κατάρρευση της γέφυρας στη Γένοβα
Έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης – 14 Ιουλίου 1789: Ο πύργος-φυλακή της Βαστίλης πέφτει (videos)
Πιλότος έγραψε «Βαριέμαι» στον ουρανό με το αεροπλάνο και έγινε viral
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.