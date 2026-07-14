Σίδνεϊ: Εργαζόμενος σε παιδικό σταθμό κατηγορείται για κακοποίηση 136 παιδιών – Δημοσιοποιήθηκαν τα στοιχεία του

Takeaways by to pontiki AI Ο 35χρονος εργαζόμενος σε δομές προσχολικής αγωγής στο Σίδνεϊ, Χάμις Τέιτ, αντιμετωπίζει 329 κατηγορίες για αδικήματα σε βάρος 136 παιδιών.

Οι Αρχές προχώρησαν στην αποκάλυψη της ταυτότητάς του μετά την άρση δικαστικής εντολής, ενώ ο κατηγορούμενος παραμένει υπό κράτηση.

Ο Τέιτ εργάστηκε σε 62 διαφορετικές δομές από το 2009 έως το 2025, με τα αδικήματα να εντοπίζονται σε πέντε από αυτές.

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Στη δημοσιότητα δόθηκε το όνομα εργαζόμενου σε δομές προσχολικής αγωγής στο Σίδνεϊ, ο οποίος αντιμετωπίζει συνολικά 329 κατηγορίες για φερόμενα αδικήματα σε βάρος 136 παιδιών. Οι Αρχές εξακολουθούν να προσπαθούν να ταυτοποιήσουν 22 φερόμενα θύματα.

Ο Χάμις Τέιτ συνελήφθη για πρώτη φορά τον Ιούλιο του 2025, ωστόσο η ταυτότητά του αποκαλύφθηκε τη Δευτέρα, μετά την άρση δικαστικής εντολής που είχε ζητήσει η αστυνομία, προκειμένου να εντοπίσει τα θύματα και να επικοινωνήσει με τις οικογένειές τους.

Ο 35χρονος παραμένει υπό κράτηση.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει

Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:

162 κατηγορίες για παραγωγή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών

παιδιών 81 κατηγορίες για βιντεοσκόπηση προσώπου σε ιδιωτική πράξη χωρίς τη συγκατάθεσή του

22 κατηγορίες για επιβαρυμένη χρήση παιδιού κάτω των 14 ετών στην παραγωγή υλικού κακοποίησης

18 κατηγορίες για σκόπιμη σεξουαλική επαφή με παιδί κάτω των 10 ετών

Η αστυνομία έχει επικοινωνήσει με 121 οικογένειες που φέρονται να επηρεάζονται από την υπόθεση, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για την ταυτοποίηση 22 θυμάτων.

«Κάθε μορφή σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών είναι σοκαριστική και φρικτή, ακόμη περισσότερο όταν ο φερόμενος δράστης είναι ένα πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί η φροντίδα των παιδιών μας», δήλωσε ο προσωρινός διοικητής της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας της Αυστραλίας, Λουκ Νίνταμ.

Photo: Australian Federal Police

Εργάστηκε σε 62 δομές προσχολικής αγωγής

Ο Τέιτ εργάστηκε ή βρέθηκε σε 62 εγκαταστάσεις προσχολικής εκπαίδευσης στο Σίδνεϊ από το 2009 έως το 2025, κυρίως στα βορειοδυτικά της πόλης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα φερόμενα αδικήματα σημειώθηκαν σε πέντε εγκαταστάσεις:

τέσσερις παιδικούς σταθμούς

μία ιδιωτική επιχείρηση που ανήκε στον ίδιο

Οι Αρχές δημιούργησαν ειδική ιστοσελίδα, στην οποία αναφέρονται οι δομές όπου είχε εργαστεί και παρέχονται πληροφορίες υποστήριξης προς τις οικογένειες.

Πώς ξεκίνησε η έρευνα

Η αστυνομία συνέδεσε για πρώτη φορά τον 35χρονο με παράνομη διαδικτυακή δραστηριότητα τον Ιούνιο του 2025.

Κατά τη διάρκεια έρευνας σε ακίνητο στην περιοχή Γκλόσοντια, λίγο έξω από το Σίδνεϊ, κατασχέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές στις οποίες, σύμφωνα με τις Αρχές, εντοπίστηκε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Ανάλογες υποθέσεις στην Αυστραλία

Η υπόθεση προστίθεται σε σειρά περιστατικών φερόμενης κακοποίησης παιδιών σε δομές προσχολικής αγωγής που έχουν συγκλονίσει την Αυστραλία τα τελευταία χρόνια.

Το 2024, ο Άσλεϊ Πολ Γκρίφιθ ομολόγησε 307 αδικήματα, τα οποία διαπράχθηκαν σε παιδικούς σταθμούς στο Κουίνσλαντ και στο εξωτερικό, σε διάστημα 20 ετών.

Το 2025, οι Αρχές συνέστησαν να εξεταστούν για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα περισσότερα από 1.200 παιδιά στην πολιτεία Βικτώρια, μετά την απαγγελία δεκάδων κατηγοριών σε βάρος του Τζόσουα Ντέιλ Μπράουν για φερόμενα αδικήματα σε τέσσερις παιδικούς σταθμούς.

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