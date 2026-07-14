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ΚΟΣΜΟΣ

Γιάννης Μπαζός ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΖΟΣ

14.07.2026 12:20

Έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης – 14 Ιουλίου 1789: Ο πύργος-φυλακή της Βαστίλης πέφτει (videos)

14.07.2026 12:20
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credit: Wikipedia

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Σαν σήμερα, 14 Ιουλίου του 1789, ξέσπασε η Γαλλική Επανάσταση η οποία -με τις όποιες αντιφάσεις της- άναψε έναν επαναστατικό πυρσό που φώτισε τα σκοτάδια του απάνθρωπου δεσποτισμού, κι έθεσε τις βάσεις για τη σύγχρονη δημοκρατία στην Ευρώπη.

Το μεγάλο γεγονός της μέρας αυτής, ήταν η πολιορκία του κολαστηρίου της Βαστίλης, από το λαό του Παρισιού. Οι εξεγερμένοι «αβράκωτοι» πολιόρκησαν τη Βαστίλη -έναν οχυρό πύργο του 14 ου αιώνα- προκειμένου να απελευθερώσουν τους κολασμένους κρατούμενους που έλιωναν μέσα στα κελιά αλυσοδεμένοι, χωρίς να έχουν κάνει κάποιο έγκλημα, χωρίς να έχουν περάσει από δίκη, απλώς επειδή ενοχλήσει κάποιον αριστοκράτη που είχε ζητήσει τη φυλάκισή τους. Οι φυλακισμένοι ήταν συνήθως άνθρωποι που τολμούσαν να γράψουν ένα προοδευτικό βιβλίο, εκδότες, αλλά και αριστοκράτες με ανοιχτά μυαλά. Τη φυλάκισή τους αποφάσιζαν ο βασιλιάς Λουδοβίκος 16ος και η βασίλισσα Μαρία Αντουανέτα.

Την εποχή εκείνη είχαν απομείνει λίγοι κρατούμενοι, αφού οι περισσότεροι είχαν πεθάνει από τις κακουχίες. Στην πύλη της Βαστίλης υπήρχε το επίγραμμα «Είθε να ζήσεις, και να ελευθερωθείς». Τις τραγικές συνθήκες κράτησης στη Βαστίλη είχε περιγράψει ο Βολταίρος  ο οποίος είχε φυλακιστεί στο κάστρο το 1718, κι εκεί έγραψε το έργο του «Οιδίπους», αλλά και ο Αλέξανδρος Δουμάς στο έργο του « Το Σιδηρούν Προσωπείο».

Ένας από τους τελευταίους κρατούμενους ήταν ο στρατιώτης Ανρί Λατύντ που είχε στείλει ένα «γράμμα – βόμβα» στην Μαντάμ ντε Πομπαντούρ, τη νόμιμη παλλακίδα του βασιλιά, και βέβαια ο μαρκήσιος Ντε Σαντ, ο ελευθεριακός διανοητής που είχε φυλακιστεί για τα ασεβή γραπτά του και τις εξωφρενικές «διά-ταξικές» παρτούζες του, κατόπιν αιτήματος της επίσης αριστοκράτισσας πεθεράς του.

Ο λαός του Παρισιού πολιόρκησε τον πύργο της Βαστίλης γιατί δέσποζε με τα κανόνια του, ρίχνοντας τον μαύρο ίσκιο του στη λαϊκή συνοικία του Φομπούρ Σεντ Αντουάν, που βρίσκεται βόρεια του Καρτιέ Λατέν και ανατολικά της αστικής συνοικίας του Μαρέ. Οι εξεγερμένοι στην πραγματικότητα ήθελαν να πάρουν τα όπλα και την πυρίτιδα που υπήρχε στο κάστρο. Η Βαστίλη εθεωρείτο άπαρτη. Είχε οκτώ πύργους με κανόνια, τάφρο με νερό από το Σηκουάνα, και είχε κτιστεί ως πολεμικό κάστρο για τον «Εκατονταετή Πόλεμο» με την Αγγλία.

Ο λαός του Παρισιού με πέτρες και τσουγκράνες πολιόρκησε τη Βαστίλη προσπαθώντας να ρίξει τη βαριά ξύλινη πύλη, αλλά δεν ήταν εύκολο. Η φρουρά άρχισε να βάλει με τα κανόνια εναντίον του πλήθους. Οι άνθρωποι έπεφταν νεκροί σαν μύγες, αλλά δεν υποχωρούσαν. Όταν το έμαθαν αυτό οι πυροσβέστες του Παρισιού, πήραν τα κανόνια τους -την εποχή εκείνη η πυροσβεστική ήταν ακόμη στρατιωτικό σώμα- και αλληλέγγυοι με το λαό συμμετείχαν στην πολιορκία και την κατάληψη της Βαστίλης.

Γι’ αυτό, από τότε, κάθε 14η Ιουλίου που το Παρίσι γιορτάζει στους δρόμους με τραγούδια, κρασί και φιλιά την πτώση της Βαστίλης που σηματοδοτεί την έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης, το Πυροσβεστικό Σώμα του Παρισιού έχει την τιμητική πρωτοκαθεδρία στους εορτασμούς του έθνους, αλλά και στη συνείδηση των Παριζιάνων.

Οι εξεγερμένοι σκότωσαν τον διοικητή της Βαστίλης, Μπερνάρ Ρενέ ντε Λονέ, του έκοψαν το κεφάλι, το κάρφωσαν σ’ ένα κοντάρι και χόρευαν γύρω από αυτό, τον ξέφρενο χορό της «καρμανιόλας», περιφέροντάς το σ’ όλο το Παρίσι.

Την εποχή εκείνη στο Παρίσι βρισκόταν και ο Αδαμάντιος Κοραής, ο οποίος σε επιστολές που έστελνε σε φίλους του, ομολογούσε πως είχε τρομοκρατηθεί από την άγρια χαρά της επανάστασης, και δεν ξεμύτησε από το δωμάτιό του για πολλές εβδομάδες.

Ο Μαρκήσιος ντε Σαντ, όταν απελευθερώθηκε από τη Βαστίλη, υπηρέτησε την Επανάσταση, ως δραστήριο μέλος της Λέσχης των Γιακωβίνων, της Place Vendome (Πλατεία Βαντόμ).

Η Βαστίλη καταστράφηκε ολοσχερώς, ισοπεδώθηκε και στη θέση της πλέον βρίσκεται η Place de la Revolution (Πλατεία της Επανάστασης) όπου γίνονται όλες οι μεγάλες πολιτικές συγκεντρώσεις και ξεκινούν οι εξεγέρσεις στο σύγχρονο Παρίσι.

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