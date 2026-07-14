Η Κίνα είναι η νέα παγκόσμια υπερδύναμη (και) στο… φουά γκρα – «Εξοστράκισε» τη Γαλλία

Takeaways by to pontiki AI Οι κινεζικές επιχειρήσεις παράγουν ετησίως 11.000 τόνους φουά γκρα, καλύπτοντας το 45% της παγκόσμιας προσφοράς.

Η χώρα κατέχει πλέον κυρίαρχο ρόλο και στην αγορά του χαβιαριού, ενώ οι εξαγωγές τρούφας έχουν υπερτριπλασιαστεί από το 2022.

Το χαμηλότερο κόστος των κινεζικών προϊόντων πολυτελείας ασκεί έντονη πίεση στις τιμές των διεθνών ανταγωνιστών, προκαλώντας ανησυχία στους παραδοσιακούς ευρωπαίους παραγωγούς.

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Οι κινεζικές επιχειρήσεις παράγουν πλέον περίπου 11.000 τόνους φουά γκρα τον χρόνο, καλύπτοντας το 45% της παγκόσμιας προσφοράς, ενώ η χώρα ενισχύει παράλληλα την παρουσία της στην αγορά χαβιαριού και τρούφας.

Σύμφωνα με έκθεση της κρατικής China International Capital, οι Κινέζοι παραγωγοί καλύπτουν πλέον το 45% της παγκόσμιας προσφοράς, παράγοντας περίπου 11.000 τόνους ετησίως.

Η Κίνα κερδίζει έδαφος και σε άλλα προϊόντα πολυτελείας:

Οι εξαγωγές κινεζικής τρούφας έχουν υπερτριπλασιαστεί από το 2022.

έχουν υπερτριπλασιαστεί από το 2022. Οι κινεζικές εταιρείες χαβιαριού κάλυψαν το 40% των παγκόσμιων εξαγωγών το 2025.

κάλυψαν το 40% των παγκόσμιων εξαγωγών το 2025. Η χώρα έχει πλέον κυρίαρχο ρόλο στην αλυσίδα εφοδιασμού χαβιαριού, η οποία στο παρελθόν ελεγχόταν κυρίως από το Ιράν και τη Ρωσία.

Η μεγαλύτερη εταιρεία χαβιαριού στον κόσμο

Η κινεζική Hangzhou Qiandaohu Xunlong Sci-tech, γνωστή για το εμπορικό σήμα Kaluga Queen, θεωρείται η μεγαλύτερη παραγωγός χαβιαριού παγκοσμίως.

Η εταιρεία συγκέντρωσε περισσότερα από 150 εκατ. δολάρια μέσω δημόσιας προσφοράς στο Χονγκ Κονγκ τον Ιούνιο, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής της πωλείται εκτός Κίνας.

Η ανάπτυξη του κλάδου βασίστηκε σε μεγάλης κλίμακας μονάδες εκτροφής οξύρρυγχου, οι οποίες παράγουν εκατοντάδες τόνους χαβιαριού.

Κρατική στήριξη στις αγροτικές περιοχές

Η ανάπτυξη της βιομηχανίας φουά γκρα συνδέεται με την προσπάθεια του Πεκίνου να δημιουργήσει βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες σε αγροτικές περιοχές που έχασαν εργατικό δυναμικό λόγω της μαζικής μετακίνησης προς τις πόλεις.

Το κράτος στήριξε τον κλάδο με δάνεια και βοήθεια στην προώθηση των προϊόντων.

Οι μεγαλύτερες μονάδες παραγωγής βρίσκονται σήμερα στις ανατολικές επαρχίες Σαντόνγκ και Ανχουέι. Εκεί, πάπιες και χήνες υποβάλλονται σε αναγκαστική σίτιση, ώστε να διογκωθεί το συκώτι τους, το οποίο στη συνέχεια επεξεργάζεται και σερβίρεται ψημένο στο τηγάνι ή κρύο πάνω σε ψωμί.

Παγωτό και σούσι με φουά γκρα

Παρότι το φουά γκρα δεν αποτελεί παραδοσιακό κινεζικό πιάτο, η τοπική κουζίνα περιλαμβάνει πάπια και εντόσθια, γεγονός που διευκόλυνε την αποδοχή του.

Οι εταιρείες τροφοδοσίας το χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο σε γάμους και επίσημα συμπόσια, ενώ εστιατόρια και παραγωγοί παρουσιάζουν νέες εκδοχές, όπως:

παγωτό με φουά γκρα,

φουά γκρα με γεύση μύρτιλο,

ρολά σούσι με φουά γκρα,

επιδόρπια σε σχήμα κερασιού.

Φθηνότερο από το γαλλικό

Το φουά γκρα εξακολουθεί να απευθύνεται κυρίως στους εύπορους καταναλωτές των μεγάλων πόλεων. Ωστόσο, το χαμηλότερο κόστος του κινεζικού προϊόντος διευρύνει το κοινό του, καθώς το γαλλικό μπορεί να κοστίζει σχεδόν τα διπλάσια χρήματα.

Στροφή προς τις εξαγωγές

Οι εξαγωγές κινεζικού φουά γκρα παραμένουν προς το παρόν περιορισμένες. Στελέχη του κλάδου, όμως, θεωρούν ότι μπορεί να ακολουθηθεί το γνώριμο μοντέλο των κινεζικών εξαγωγών: έντονος ανταγωνισμός στην εγχώρια αγορά και χαμηλότερες τιμές στο εξωτερικό.

Η Shandong Chunguan Food απασχολεί 500 εργαζομένους και παράγει περισσότερους από 3.000 τόνους φουά γκρα τον χρόνο. Η γενική διευθύντριά της, Μα Λιτζούν, περιγράφει μια αγορά με συνεχείς πολέμους τιμών την τελευταία πενταετία και εκτιμά ότι, μέσα στην επόμενη δεκαετία, το 50% των εσόδων της εταιρείας θα μπορούσε να προέρχεται από το εξωτερικό.

Οι κινεζικές τιμές πιέζουν τους ανταγωνιστές

Το Μακάο αποτελεί μια πρώτη ένδειξη για το τι μπορεί να ακολουθήσει. Αν και αποτελεί ειδική διοικητική περιοχή της Κίνας, διαθέτει διαφορετικούς κανόνες εισαγωγών και λειτουργεί ως αγορά που μοιάζει με το εξωτερικό για τους παραγωγούς της ηπειρωτικής χώρας.

Κινέζοι προμηθευτές πωλούν εκεί φουά γκρα προς περίπου 37,5 δολάρια ανά κιλό. Αντίστοιχα, τα ισπανικά προϊόντα κοστίζουν περίπου 61,7 δολάρια ανά κιλό.

Η διαφορά τιμής έχει ήδη αναγκάσει εταιρείες που διαθέτουν ισπανικό φουά γκρα σε εστιατόρια και καζίνο του Μακάο να μειώσουν τις τιμές τους.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυστηροποιεί τους κανόνες

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο αύξησης των κινεζικών εισαγωγών. Το 2026 ενίσχυσε τους κανόνες επισήμανσης του φουά γκρα, απαγορεύοντας σε ξένους παραγωγούς να χρησιμοποιούν όρους που παραπέμπουν σε αυθεντική γαλλική προέλευση, όπως «τύπου Περίγκορ».

Ο επικεφαλής της ένωσης παραγωγών φουά γκρα του Περίγκορ, Αλεξάντρ Λεόν, εκτιμά ότι οι καταναλωτές ενδέχεται αρχικά να εμφανιστούν επιφυλακτικοί απέναντι στις κινεζικές εισαγωγές, αλλά στο τέλος η χαμηλότερη τιμή μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.

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