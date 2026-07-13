Ρωσία: Εκπαιδευόμενος στρατιώτης έχασε τον έλεγχο περιστροφικού πολυβόλου – Από τύχη δεν σκοτώθηκε κανείς (video)

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Η αδεξιότητα και η απειρία ενός Ρώσου εκπαιδευόμενου στρατιώτη, λίγο έλειψε να…θερίσει κόσμο κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης.

Μαζί με άλλους στρατιώτες πήραν ένα τετράκαννο περιστροφικό πολυβόλο τύπου Gatling, το YakB-12.7 (το οποίο κανονικά είναι σχεδιασμένο για να είναι εγκατεστημένο σε ελικόπτερο) και το εγκατέστησαν πάνω σε μια αυτοσχέδια, ελεύθερα περιστρεφόμενη βάση στο πίσω μέρος ενός οχήματος.

Εκεί ένας από αυτός προσπάθησε να το χρησιμοποιήσει στο έδαφος, πράγμα άκρως επικίνδυνο, καθώς έχασε τον έλεγχό του και άρχισε να κινείται περιστροφικά. Δίπλα του ήταν ένας άλλος στρατιώτης, ο οποίος με τρομερά γρήγορα αντανακλαστικά έσκυψε και γλίτωσε από τις σφαίρες που έφευγαν με την ταχύτητα του… φωτός, ενώ ο αδέξιος χειριστής του πολυβόλου, εκτοξεύτηκε και έπεσε κάτω στο έδαφος.

Δείτε το απίστευτο βίντεο:

WATCH: Russian mobile fire group training backfires after troops mount a YakB-12.7 helicopter rotary machine gun on a static stand.pic.twitter.com/dlrSSAd3it — Clash Report (@clashreport) July 12, 2026

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