Μουντιάλ 2026: Τι έγινε στη μοναδική φορά που Γαλλία και Ισπανία έχουν βρεθεί στην διοργάνωση και το 4 στα 4 του Euro

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Οσο περίεργο κι αν φαντάζει, Γαλλία και Ισπανία έχουν βρεθεί μόνο μία φορά σε τελική φάση Μουντιάλ. Ηταν στην διοργάνωση του 2006 στα γήπεδα της Γερμανίας, σε μία από τις τελευταίες «παραστάσεις» του Ζινεντίν Ζιντάν.
Η Γαλλία επικράτησε με 3-1 στο παιχνίδι που έγινε για την φάση των «16» και έφτασε μέχρι τον τελικό όπου ηττήθηκε από την Ιταλία.
Οι Ισπανοί μάλιστα είχαν προηγηθεί με γκολ του Νταβίντ Βίγια στο 28’, αλλά οι Γάλλοι έφτασαν στην ανατροπή με τα γκολ των Ριμπερί (41’), Βιειρά (83’) και Ζιντάν (90+2’).
Οι δύο «γίγαντες» του Ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου ωστόσο, έχουν βρεθεί και σε 5 αναμετρήσεις για το Euro, με ένα ενδιαφέρον στατιστικό. Τα 4 ματς ήταν σε φάση νοκ άουτ, με τη Γαλλία να κερδίζει τα πρώτα δύο και την Ισπανία τα επόμενα δύο. Στο μοναδικό ματς που ήταν σε φάση ομίλων, αναδείχθηκαν ισόπαλοι, πέρασαν στα νοκ άουτ, αλλά αποκλείστηκαν η μεν Ισπανία στα προημιτελικά από την Αγγλία και η δε Γαλλία στον ημιτελικό από την Τσεχία. Και οι δύο στην διαδικασία των πέναλτι…
Το καταπληκτικό στα τέσσερα νοκ άουτ παιχνίδια όμως, είναι ότι όποιος προκρίθηκε, πήρε και το τρόπαιο! Η Γαλλία κέρδισε στον τελικό την Ισπανία το 1984, ενώ το 2000 την απέκλεισε στα προημιτελικά για να φτάσει στην κούπα.
Η Ισπανία έκανε το ίδιο το 2012 και το 2024, κερδίζοντάς τους σε προημιτελικά και ημιτελικά αντίστοιχα.
Με άλλα λόγια μόνο στο… Μουντιάλ έσπασε αυτή η παράδοση όπου η Γαλλία πήγε τελικό, αλλά ηττήθηκε στα πέναλτι. Μένει να δούμε αν θα επαναληφθεί η ιστορία
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