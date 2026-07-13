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13.07.2026 13:08

Μουντιάλ 2026: Τι έγινε στη μοναδική φορά που Γαλλία και Ισπανία έχουν βρεθεί στην διοργάνωση και το 4 στα 4 του Euro

13.07.2026 13:08
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Οσο περίεργο κι αν φαντάζει, Γαλλία και Ισπανία έχουν βρεθεί μόνο μία φορά σε τελική φάση Μουντιάλ. Ηταν στην διοργάνωση του 2006 στα γήπεδα της Γερμανίας, σε μία από τις τελευταίες «παραστάσεις» του Ζινεντίν Ζιντάν.

Η Γαλλία επικράτησε με 3-1 στο παιχνίδι που έγινε για την φάση των «16» και έφτασε μέχρι τον τελικό όπου ηττήθηκε από την Ιταλία.

Οι Ισπανοί μάλιστα είχαν προηγηθεί με γκολ του Νταβίντ Βίγια στο 28’, αλλά οι Γάλλοι έφτασαν στην ανατροπή με τα γκολ των Ριμπερί (41’), Βιειρά (83’) και Ζιντάν (90+2’).

Το Euro και τα νοκ άουτ που δείχνουν… κούπα

Οι δύο «γίγαντες» του Ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου ωστόσο, έχουν βρεθεί και σε 5 αναμετρήσεις για το Euro, με ένα ενδιαφέρον στατιστικό. Τα 4 ματς ήταν σε φάση νοκ άουτ, με τη Γαλλία να κερδίζει τα πρώτα δύο και την Ισπανία τα επόμενα δύο. Στο μοναδικό ματς που ήταν σε φάση ομίλων, αναδείχθηκαν ισόπαλοι, πέρασαν στα νοκ άουτ, αλλά αποκλείστηκαν η μεν Ισπανία στα προημιτελικά από την Αγγλία και η δε Γαλλία στον ημιτελικό από την Τσεχία. Και οι δύο στην διαδικασία των πέναλτι…

Το καταπληκτικό στα τέσσερα νοκ άουτ παιχνίδια όμως, είναι ότι όποιος προκρίθηκε, πήρε και το τρόπαιο! Η Γαλλία κέρδισε στον τελικό την Ισπανία το 1984, ενώ το 2000 την απέκλεισε στα προημιτελικά για να φτάσει στην κούπα.

Η Ισπανία έκανε το ίδιο το 2012 και το 2024, κερδίζοντάς τους σε προημιτελικά και ημιτελικά αντίστοιχα.

Με άλλα λόγια μόνο στο… Μουντιάλ έσπασε αυτή η παράδοση όπου η Γαλλία πήγε τελικό, αλλά ηττήθηκε στα πέναλτι. Μένει να δούμε αν θα επαναληφθεί η ιστορία

Οι μονομαχίες Γαλλίας – Ισπανίας σε Μουντιάλ και Euro

  • 28/06/1984 EURO 1984 Τελικός Γαλλία 2-0 Ισπανία
  • 18/06/1996 EURO 1996 Φάση ομίλων Γαλλία 1-1 Ισπανία
  • 25/06/2000 EURO 2000 Προημιτελικά Γαλλία 2-1 Ισπανία
  • 27/06/2006 Μουντιάλ 2006 «16» Ισπανία 1-3 Γαλλία
  • 23/06/2012 EURO 2012 Προημιτελικά Ισπανία 2-0 Γαλλία
  • 09/07/2024 EURO 2024 Ημιτελικά Ισπανία 2-1 Γαλλία

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