Μουντιάλ 2026: Θα… ξυπνήσουν μνήμες στο Αγγλία-Αργεντινή – Οι δύο ομάδες θα αγωνιστούν με τις εμφανίσεις του 1986!

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Μαγικές στιγμές θα ζήσουμε στον δεύτερο ημιτελικό του Μουντιάλ 2026 μεταξύ Αγγλίας και Αργεντινής.

Οπως έγινε γνωστό, η παρέα του Λιονέλ Μέσι κατέθεσε αίτημα στη FIFA να αγωνιστεί με την μπλε φανέλα που φορούσε το 1986 στο μεταξύ τους παιχνίδι, στο περίφημο ματς με το «χέρι του Θεού» του Μαραντόνα, ενώ και οι Αγγλοι αποφάσισαν να βάλουν την κλασική λευκή με τα τρία λιοντάρια πάνω αριστερά.

Ετσι, οι δύο ομάδες θα παίξουν με τις ίδιες -σχεδόν- φανέλες που φορούσαν στο ιστορικό εκείνο παιχνίδι πριν από 40 χρόνια. Λέμε σχεδόν καθώς θα υπάρχουν μικρές διαφορές στο design μιας και η τεχνολογία έχει προχωρήσει.

🚨This Maradona goal against England has been ranked as the greatest goal in World Cup history🐐 pic.twitter.com/KDN2WMuh0Q — J☔ (@Shadygize) July 11, 2026

Σε κάθε περίπτωση, ο δεύτερος ημιτελικός, πέρα από την κόντρα των δύο, μας έδωσε έναν ακόμη λόγο να ανυπομονούμε για να τον δούμε στις 22:00 το βράδυ της Τετάρτης (15/7).

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Ατλάντα.

Διαβάστε επίσης

Μουντιάλ 2026: Οι επτά ομάδες που συμπαθήσαμε – Οι ωραίες ιστορίες πέρα από τους «μεγάλους»



Μουντιάλ 2026: Οι πέντε μεγαλύτερες απογοητεύσεις της διοργάνωσης

Wimbledon: Ο Σίνερ διατήρησε τον θρόνο του στο Λονδίνο – Κέρδισε 3-1 σετ τον Ζβέρεφ στον τελικό