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13.07.2026 12:28

Εύα Χερτζίκοβα: Παντρεύτηκε τον σύντροφό της μετά από 25 χρόνια σχέσης (Video/Photos)

13.07.2026 12:28
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Τον επιχειρηματία σύντροφό της, Γκρεγκόριο Μαρσιάι παντρεύτηκε η Εύα Χερτζίκοβα έπειτα από 25 χρόνια κοινής πορείας.

Το ζευγάρι αντάλλαξε όρκους αιώνιας αγάπης, πίστης και αφοσίωσης το Σάββατο στην εκκλησία του Σαν Βίτο στην Ιταλία, έχοντας στο πλευρό του τους τρεις γιους τους, Τζορτζ, Φίλιππε και Έντουαρντ, καθώς και στενούς συγγενείς και φίλους.

Η 53χρονη εμφανίστηκε με λευκή νυφική δημιουργία του οίκου Lanvin, με εντυπωσιακό ντεκολτέ και κάπα, ενώ ο γαμπρός επέλεξε σκούρο γκρι κοστούμι, λευκό πουκάμισο, και λευκή μπουτονιέρα.

Μετά τη θρησκευτική τελετή, οι καλεσμένοι πήγαν στο Παλάτσο Καρινιάνο, όπου πραγματοποιήθηκε η πολιτική τελετή στην ιστορική αίθουσα Sala dei Plebiscitiκ, ενώ στη συνέχεια, οι νεόνυμφοι παρέθεσαν ιδιωτικό δείπνο στο βραβευμένο με αστέρι Michelin εστιατόριο Del Cambio.

Χερτζίκοβα και Μαρσιάι ζευγάρι εδώ και 25 χρόνια

Η Χερτζίκοβα και ο Μαρσιάι γνωρίστηκαν το 2001 στο παραθαλάσσιο χωριό Βαριγότι της Ιταλίας και αρραβωνιάστηκαν το 2017. Πρόκειται για τον δεύτερο γάμο της Χερτζίκοβα, καθώς στο παρελθόν ήταν παντρεμένη με τον ντράμερ των Bon Jovi, Τίκο Τόρες.

Το μοντέλο από την Τσεχία έγινε παγκοσμίως γνωστό το 1994 μέσα από τη διαφημιστική καμπάνια «Hello Boys» της Wonderbra και κατόπιν, συνεργάστηκε με κορυφαίους οίκους μόδας, όπως οι Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Dior και Chanel.

«Με κάνει να αισθάνομαι πολύ καλά με αυτό που είμαι, ακριβώς όπως είμαι. Υπάρχουν στιγμές που δεν νιώθω καλά με τον εαυτό μου. Όμως εκείνος πάντα με ανεβάζει ξανά. Είναι ένας τόσο θετικός άνθρωπος και ένας υπέροχος πατέρας. Γεμίζει τη ζωή μου με χαρά» είχε πει η Χερτζίκοβα σε παλαιότερη συνέντευξή της στο Tatler.

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