search
ΔΕΥΤΕΡΑ 13.07.2026 13:59
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.07.2026 13:21

Συνεργασία ΔΕΗ – Dimand για ανάπτυξη πρότυπου βιοκλιματικού κτιρίου στη Λεωφόρο Μεσογείων

13.07.2026 13:21
1c57440b-8d8f-fcc7-9bb0-147572c6bd14
Προοοπτικά: Credits: Bobotis + Bobotis Architects

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Οι Όμιλοι ΔΕΗ και Dimand ανακοινώνουν την έναρξη της επενδυτικής τους συνεργασίας για την από κοινού ανάπτυξη του νέου, πρότυπου βιοκλιματικού συγκροτήματος γραφείων στο τέως στρατόπεδο Πλέσσα, με τη σύσταση κοινής εταιρείας για την ανάπτυξη του ακινήτου.

Συγκεκριμένα, συστάθηκε η εταιρεία Powerhub Properties A.E. με ίση συμμετοχή (50-50) των δύο μερών, η οποία υποκατέστησε τη ΔΕΗ στη μακροχρόνια μίσθωση του οικοπέδου, και η οποία θα αποτελεί τον φορέα ανάπτυξης και εκμετάλλευσης του συγκεκριμένου ακινήτου.

Στο ακίνητο, επί της Λ. Μεσογείων 211 στην Αθήνα, έχει ήδη ξεκινήσει η κατασκευή σύγχρονου κτιριακού συγκροτήματος γραφείων (campus) βιοκλιματικού σχεδιασμού, συνολικού προϋπολογισμού της τάξης των 176 εκατ. ευρώ.

Το νέο συγκρότημα σχεδιάστηκε με απόλυτο σεβασμό στην κλίμακα της περιοχής, με το ύψος του να περιορίζεται αυστηρά στα 19,5 μέτρα, διασφαλίζοντας την αρμονική του ένταξη στον οικιστικό ιστό.

Η συνολική επιφάνεια των χώρων κύριας χρήσης του συγκροτήματος ανέρχεται σε περίπου 29.900 τ.μ., ενώ στην ανάπτυξη περιλαμβάνονται και υπόγειοι χώροι επιφάνειας περίπου 29.000 τ.μ. Στα τρία υπόγεια επίπεδα χωροθετούνται πάνω από 600 θέσεις στάθμευσης, με πρόβλεψη υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων για το 50% αυτών, εξασφαλίζοντας ότι η στάθμευση και η κίνηση των οχημάτων θα απορροφώνται πλήρως εντός των ορίων του ακινήτου, χωρίς να επιβαρύνονται οι γειτονικοί δρόμοι.

Προοοπτικά: Credits: Bobotis + Bobotis Architects

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής. Από τη συνολική έκταση των 18,8 στρεμμάτων, το μεγαλύτερο μέρος παραμένει ελεύθερο, ενώ διατηρούνται στο ακέραιο τα υφιστάμενα δέντρα του πρώην στρατοπέδου. Επιπλέον, σχεδιάζονται 7.800 τ.μ. φυτεμένων επιφανειών και περιβάλλοντος χώρου με υδάτινα στοιχεία, καθώς και ένα πράσινο δώμα (roof garden) 3.700 τ.μ. Παράλληλα, το συγκρότημα θα εξοπλιστεί με γεωθερμικές αντλίες, 750 φωτοβολταϊκά πάνελ για την κάλυψη των ενεργειακών του αναγκών, καθώς και υπόγειες δεξαμενές συλλογής όμβριων υδάτων για την αυτόνομη άρδευσή του, στοχεύοντας στις κορυφαίες διεθνείς πιστοποιήσεις αειφορίας LEED Platinum και WELL Platinum.

Το έργο βρίσκεται στο στάδιο της θεμελίωσης και αναμένεται να ολοκληρωθεί στα μέσα του 2028, ενώ θα περιλαμβάνει και πρότυπο εμπορικό κατάστημα της ΔΕΗ, καθώς και χώρους εστίασης, αμφιθέατρο και υποδομές ευεξίας.

Η κα Ζωρζέτα Χριστοδουλοπούλου, Γενική Διευθύντρια Υποστηρικτικών Λειτουργιών Ομίλου ΔΕΗ, δήλωσε: «Το νέο βιοκλιματικό συγκρότημα στη Λεωφόρο Μεσογείων αποτελεί ένα κτίριο-πρότυπο αειφορίας που εντάσσεται με απόλυτο σεβασμό στον οικιστικό ιστό και αναβαθμίζει την τοπική κοινωνία. Προσφέρει ένα πρότυπο εργασιακό περιβάλλον με τις υψηλότερες προδιαγραφές υγείας και ευεξίας WELL Platinum. Η σύμπραξη με τη Dimand, κορυφαία εταιρεία με αποδεδειγμένη τεχνογνωσία στην πράσινη ανάπτυξη ακινήτων, εξασφαλίζει τη βέλτιστη διαχείριση των κεφαλαίων μας, ελαχιστοποιεί το κατασκευαστικό ρίσκο και εγγυάται την ταχύτητα και την αρτιότητα της εκτέλεσης».

Ο κ. Νίκος Δήμτσας, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Dimand, τόνισε:
«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι με τη στρατηγική εξέλιξη της συνεργασίας μας με τη ΔΕΗ για την υλοποίηση αυτού του εμβληματικού έργου. Η ανάπτυξη του πρώην στρατοπέδου Πλέσσα είναι ένα σύνθετο και απαιτητικό project, υψηλής αισθητικής και αρχιτεκτονικής, το οποίο είμαι βέβαιος ότι θα αποτελεί πρότυπο βιοκλιματικής ανάπτυξης και τοπόσημο για την Αθήνα. Η Dimand, έχοντας πρωτοστατήσει στην πράσινη ανάπτυξη ακινήτων στην Ελλάδα, εισφέρει όλη της την τεχνογνωσία ώστε να παραδώσει ένα έργο που ικανοποιεί απόλυτα τα επενδυτικά μας κριτήρια και ταυτόχρονα προσφέρει κορυφαία προστιθέμενη αξία στους μετόχους μας, στους χρήστες του κτιρίου και στην τοπική κοινότητα».

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kafsonas-evropi-4 (2)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Στοιχεία σοκ: Πάνω από 2.700 θάνατοι συνδέονται με τους πρόσφατους καύσωνες σε Αγγλία και Ουαλία

mega_logo
MEDIA

MEGA: Ετοιμάζει σειρά εμπνευσμένη από την παράδοση της Καρπάθου και την Κανακαρά

pavlos_marinakis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης κατά Τσίπρα: Ψεύδεται χωρίς συστολή για τα F-35, στήνει έναν «ΣΥΡΙΖΑ 2»

allwyn-1
ADVERTORIAL

Ποιοι έδωσαν το «παρών» στη μεγάλη μουσική βραδιά των Moby, Garbage και Pale Blue Eyes στο Release Athens Festival; (vid.) – Οι λαμπερές παρουσίες που εντόπισε ο φακός

argos-apologia-astynomikwn-sto-nafplio-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δολοφονία 20χρονου στο Άργος: Απίστευτη δήλωση του δημάρχου – «Περριτή» η προφυλάκιση των δύο αστυνομικών, με «προβλήματα συμπεριφοράς» το θύμα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zambidis_Mayweather
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πόλεμος εκατομμυρίων για τον Mayweather: Το pontiki αποκαλύπτει όλη την αγωγή της CSI Entertainment που «τίναξε στον αέρα» τον αγώνα με τον Ζαμπίδη

lagokefaloi_1007_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Άλυτο πρόβλημα οι λαγοκέφαλοι - Γιατί δεν αποδίδει η... επικήρυξή τους

al-thany-nisi
ΕΛΛΑΔΑ

Το χαμένο στοίχημα του πρώην εμίρη του Κατάρ Χαμάντ Μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι -  Πώς η επένδυση-μαμούθ στην Οξυά «βούλιαξε» σε δικαστήρια και γραφειοκρατία

germany_paraguay
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Οι πέντε μεγαλύτερες απογοητεύσεις της διοργάνωσης

kalpi-ekloges-121-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση GPO: Ενισχύεται το... δίπολο ΝΔ - ΕΛΑΣ, υποχωρούν ΠΑΣΟΚ, Καρυστιανού, ενισχύεται ο Σαμαράς

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 13.07.2026 13:58
kafsonas-evropi-4 (2)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Στοιχεία σοκ: Πάνω από 2.700 θάνατοι συνδέονται με τους πρόσφατους καύσωνες σε Αγγλία και Ουαλία

mega_logo
MEDIA

MEGA: Ετοιμάζει σειρά εμπνευσμένη από την παράδοση της Καρπάθου και την Κανακαρά

pavlos_marinakis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης κατά Τσίπρα: Ψεύδεται χωρίς συστολή για τα F-35, στήνει έναν «ΣΥΡΙΖΑ 2»

1 / 3