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13.07.2026 14:48

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Γιάννης Αμανατίδης ορκίστηκε βουλευτής

13.07.2026 14:48
AMANATIDIS_SYRIZA

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Ορκίστηκε βουλευτής ο Γιάννης Αμανατίδης, ο οποίος καταλαμβάνει την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ στην Α’ Θεσσαλονίκης, μετά την παραίτηση της Κατερίνας Νοτοπούλου.

Η ορκωμοσία του νέου βουλευτή πραγματοποιήθηκε στη Βουλή νωρίτερα σήμερα, με τον Γ. Αμανατίδη να δίνει θρησκευτικό όρκο. Ο Γ. Αμανατίδης επιστρέφει στη Βουλή μετά από τρία χρόνια, έχοντας διατελέσει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από το 2012 έως το 2023, ενώ για τρία χρόνια ήταν υφυπουργός Εξωτερικών.

«Χαιρόμαστε που τον ξαναβλέπουμε», ανέφερε ο αντιπρόεδρος της Βουλής, Γιάννης Πλακιωτάκης.

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ΔΕΥΤΕΡΑ 13.07.2026 16:30
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