Αίγυπτος: Ανακαλύφθηκε ασύλητος τάφος 3.000 ετών στη θηβαϊκή Νεκρόπολη του Λούξορ (photos)

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Αρχαιολόγοι που εργάζονται στην αρχαία θηβαϊκή Νεκρόπολη της Αιγύπτου ανακάλυψαν έναν άγνωστο μέχρι σήμερα τάφο στην περιοχή Κάτω Σεΐχ Αμπντ ελ-Κούρνα, στη δυτική όχθη του Λούξορ. Η ανακάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια της τρέχουσας ανασκαφικής περιόδου, υπό τη διεύθυνση της Δρος Καρίνα φαν ντεν Χούφεν από το Πανεπιστήμιο του Λέιντεν και μιας ολλανδικής αρχαιολογικής ομάδας.

Ο τάφος βρίσκεται ανατολικά του θηβαϊκού Τάφου αρ. 45, σε μια περιοχή όπου η αποστολή του Πανεπιστημίου του Λέιντεν πραγματοποιεί επιτόπιες έρευνες από το 2018, σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου. Το μακροπρόθεσμο ερευνητικό πρόγραμμα επικεντρώνεται στην τεκμηρίωση του χώρου, στην προστασία των ευάλωτων καταλοίπων και στην εκπόνηση της πρώτης ολοκληρωμένης αρχαιολογικής μελέτης αυτού του τμήματος της νεκρόπολης.

Οι ερευνητές ταυτοποίησαν τον ιδιοκτήτη του τάφου χάρη στις επιγραφές που έχουν διασωθεί. Το όνομα που καταγράφεται στο εσωτερικό είναι Πασέρ. Η τεχνοτροπία της ζωγραφικής διακόσμησης παραπέμπει στη Ραμεσσιδική Περίοδο, μια εποχή του Νέου Βασιλείου της Αιγύπτου που διήρκεσε από τον 13ο έως τον 11ο αιώνα π.Χ.

Η ανασκαφική ομάδα σχεδιάζει να συνεχίσει τη μελέτη του τάφου κατά τις επόμενες ανασκαφικές περιόδους. Οι εργασίες θα επικεντρωθούν στην ταυτοποίηση των ανθρώπων που είχαν ταφεί στο εσωτερικό του, στην ανασύνθεση της ζωής τους και στην ένταξη της ταφής στο ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο της περιοχής Κάτω Σεΐχ Αμπντ ελ-Κούρνα. Η έρευνα αποσκοπεί επίσης στο να δείξει πώς οι γειτονικοί τάφοι συνδέονταν με το περιβάλλον τοπίο και πώς εξελίχθηκε το νεκροταφείο με την πάροδο του χρόνου.

Ο τάφος ακολουθεί τη διαρρύθμιση που χρησιμοποιούνταν συνήθως στις ιδιωτικές ταφές της αρχαίας Θήβας κατά το Νέο Βασίλειο. Αρχίζει με μια ανοιχτή αυλή, η οποία οδηγεί σε ένα λαξευμένο στον βράχο παρεκκλήσιο με σχήμα ανεστραμμένου «Τ». Κάτω από το παρεκκλήσιο βρίσκονται οι ταφικοί θάλαμοι.

Αρκετά τμήματα της αυλής έχουν διασωθεί σε καλή κατάσταση. Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν έναν πλινθόκτιστο πάγκο με μια εσοχή, όπου κάποτε ήταν τοποθετημένη μια επιτύμβια στήλη. Μια κλίμακα, πλαισιωμένη από κεκλιμένες ράμπες, εξακολουθεί να οδηγεί προς την είσοδο του τάφου, προσφέροντας μια σαφή εικόνα του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι προσέγγιζαν τον χώρο ταφής πριν από χιλιάδες χρόνια.

Τμήματα της ζωγραφικής διακόσμησης έχουν επίσης διασωθεί στο εσωτερικό του τάφου. Ορισμένες παραστάσεις παραμένουν ακόμη καλυμμένες από ένα λεπτό στρώμα σκόνης, όμως οι ερευνητές έχουν ήδη αναγνωρίσει εικόνες που απεικονίζουν τον Πασέρ να λατρεύει διάφορους αιγυπτιακούς θεούς μέσα σε ιερά. Άλλες τοιχογραφίες τον παρουσιάζουν καθισμένο δίπλα στη σύζυγό του, μπροστά από μια τράπεζα προσφορών. Πρόκειται για μια συνηθισμένη παράσταση στους τάφους της ελίτ του Νέου Βασιλείου, η οποία αντανακλούσε την ελπίδα για αιώνια ζωή και για τη συνέχιση των προσφορών μετά τον θάνατο.

Η ανακάλυψη προσθέτει ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο στη διαρκώς εμπλουτιζόμενη εικόνα της ζωής και των ταφικών παραδόσεων στην αρχαία Θήβα, ένα από τα σημαντικότερα θρησκευτικά και πολιτικά κέντρα της Αιγύπτου. Η περιοχή Σεΐχ Αμπντ ελ-Κούρνα αποτελεί τμήμα της εκτεταμένης θηβαϊκής Νεκρόπολης, η οποία περιλαμβάνει εκατοντάδες τάφους ευγενών, αξιωματούχων, ιερέων και άλλων υψηλόβαθμων μελών της κοινωνίας.

Η Δρ Καρίνα φαν ντεν Χούφεν δήλωσε ότι οι επόμενες ανασκαφικές περίοδοι θα επικεντρωθούν στη σταθεροποίηση της δομής του τάφου και στην αποκατάσταση των ζωγραφισμένων τοίχων, ενώ οι εργασίες στον χώρο θα συνεχίζονται. Καθώς αποκαλύπτονται, καθαρίζονται και καταγράφονται περισσότερα τμήματα των ταφικών θαλάμων και των έργων τέχνης, η ομάδα αναμένει να αντλήσει περισσότερες πληροφορίες για τον Πασέρ, την οικογένειά του και τους ανθρώπους που έζησαν στη Θήβα κατά τη Ραμεσσιδική Περίοδο.

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