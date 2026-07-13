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13.07.2026 15:54

Το Ισραήλ φέρεται να στρατολόγησε τον Αχμαντινετζάντ σε μυστικό σχέδιο για την ανατροπή του καθεστώτος του Ιράν – Βρίσκεται σε κατ’οίκον περιορισμό

13.07.2026 15:54
Ahmadinejad

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Ο πρώην πρόεδρος του Ιράν Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ βρέθηκε στο επίκεντρο ενός ισραηλινού σχεδίου για την ανατροπή του καθεστώτος στην Τεχεράνη, με τον τότε διευθυντή της Μοσάντ, Ντέιβιντ Μπαρνέα, να ταξιδεύει στη Βουδαπέστη το 2024 για προσωπική συνάντηση μαζί του, σύμφωνα με έρευνα των New York Times.

Η έρευνα, η οποία βασίζεται σε μαρτυρίες Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων που γνωρίζουν το θέμα, ανέφερε ότι ο Αχμαντινετζάντ βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε κατ’ οίκον περιορισμό από τις υπηρεσίες πληροφοριών του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, αφού οι αρχές στην Τεχεράνη αποκάλυψαν σημαντικό μέρος των επαφών του με το Ισραήλ.

Η επιχείρηση στρατολόγησης έφτασε στο αποκορύφωμά της στα τέλη Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους, κατά τις πρώτες ημέρες του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ και Ιράν. Στις 28 Φεβρουαρίου, την ημέρα που ξεκίνησε ο πόλεμος, το Ισραήλ χτύπησε το συγκρότημα κατοικιών του Αχμαντινετζάντ στην Τεχεράνη, χτυπώντας ένα κτίριο που στέγαζε τους φρουρούς ασφαλείας του, καθώς και το όχημά του.

Λίγο μετά την επίθεση, σύμφωνα με τέσσερις ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους, ένα μαύρο Peugeot έφτασε στο σημείο, παρέλαβε τον Αχμαντινετζάντ και τον οδήγησε γρήγορα μακριά. Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι που γνωρίζουν τις λεπτομέρειες ανέφεραν ότι πράκτορες της Μοσάντ βρίσκονταν μέσα στο όχημα και τον μετέφεραν σε ένα μυστικό ασφαλές σπίτι εντός του Ιράν.

Ωστόσο, σύμφωνα με αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα, ο Αχμαντινετζάντ ήταν δυσαρεστημένος με την βιαστική απαγωγή και απογοητευμένος από το ισραηλινό σχέδιο να τον επαναφέρει στην εξουσία. Κάποια στιγμή, έφυγε από το ασφαλές σπίτι υπό ασαφείς συνθήκες και δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τα τέλη Φεβρουαρίου, εκτός από μια σύντομη εμφάνιση την περασμένη εβδομάδα στην κηδεία του δολοφονημένου Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ.

Η τρέχουσα κατάστασή του παραμένει ασαφής, αλλά τέσσερις ανώτεροι Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι κρατείται σε κατ’ οίκον περιορισμό από το τμήμα πληροφοριών των Φρουρών της Επανάστασης, αφού οι αρχές στην Τεχεράνη αποκάλυψαν ένα σημαντικό μέρος των επαφών του με το Ισραήλ.

Σε μια συνέντευξη του 2024 με το δίκτυο CNB της Τουρκίας, ο Αχμαντινετζάντ δήλωσε ότι οι αρχές στην Τεχεράνη είχαν δημιουργήσει μια μονάδα για να ματαιώσουν τις επιχειρήσεις της Μοσάντ, μόνο και μόνο για να ανακαλύψουν αργότερα ότι ο διοικητής που διορίστηκε για να την ηγηθεί ήταν επίσης πράκτορας της Μοσάντ.

«Το Ισραήλ οργάνωσε πολύπλοκες επιχειρήσεις εντός του Ιράν. Μπορούσαν εύκολα να αποκτήσουν πληροφορίες. Οι άνθρωποι στο Ιράν εξακολουθούν να σιωπούν γι’ αυτό. Ο άνθρωπος που ήταν επικεφαλής της μονάδας στο Ιράν που είχε αναλάβει την αντιμετώπιση του Ισραήλ ήταν Ισραηλινός πράκτορας», είχε δηλώσει τότε.

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