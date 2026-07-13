The Odyssey – Defy the Gods: Εικαστική έκθεση εμπνευσμένη από την Οδύσσεια του Christopher Nolan – Στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης | 17 Ιουλίου στις 19:00

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Με αφορμή την παγκόσμια κυκλοφορία της πολυαναμενόμενης κινηματογραφικής υπερπαραγωγής «The Odyssey» του Christopher Nolan, το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης και η Gallery historiart παρουσιάζουν την εικαστική έκθεση «THE ODYSSEY – DEFY THE GODS», η οποία εγκαινιάζεται την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026, στις 19:00, ημέρα παγκόσμιας πρεμιέρας της ταινίας.

Η έκθεση παρουσιάζεται στις 13 Ιουλίου στο Λος Άντζελες και στη συνέχεια στην Αθήνα, ενώ θα ακολουθήσουν το Λονδίνο και η Μελβούρνη. Τα πρωτότυπα έργα τέχνης που θα εκτεθούν, καθώς και οι αφίσες και ολόκληρο το έντυπο υλικό, φέρουν την επίσημη αδειοδότηση της Universal Pictures, εταιρείας παραγωγής της Οδύσσειας του Nolan.

Το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, συνεχίζοντας την πολυετή του πορεία στην ανάδειξη της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από σύγχρονες καλλιτεχνικές εκφράσεις, προσκαλεί το κοινό να ανακαλύψει μια έκθεση που γεφυρώνει τον κόσμο του Ομήρου με τη σύγχρονη κινηματογραφική αφήγηση και τη διεθνή εικαστική δημιουργία.

Όπως εξηγεί ο ιδρυτής της historiart, Vincent Jacot, που σε συνεργασία με την εταιρεία Popcore διοργάνωσαν το συγκεκριμένο project, «η έκθεση δημιουργεί έναν μοναδικό διάλογο ανάμεσα στον σύγχρονο κινηματογράφο, την εικαστική δημιουργία και τον διαχρονικό κόσμο του Ομήρου, αναδεικνύοντας τη διαχρονική δύναμη της Οδύσσειας ως παγκόσμιου πολιτιστικού συμβόλου.»

Η Historiart είναι ένα δημιουργικό studio και πλατφόρμα τέχνης, με έδρα το San Antonio του Texas και συνεργάζεται με μερικούς από τους σημαντικότερους σύγχρονους καλλιτέχνες παγκοσμίως, δημιουργώντας έργα βασισμένα στην ιστορία, τη φύση και την τέχνη. Από κοινού με τους συνεργάτες τους, την εταιρεία Popcore, η οποία δημιουργεί συλλεκτικές ψηφιακές αφίσες υψηλής ποιότητας σε συνεργασία με κινηματογραφικές αίθουσες, συναυλιακούς χώρους, τηλεοπτικά και κινηματογραφικά στούντιο, πραγματοποίησαν το συγκεκριμένο project.

Η έκθεση αναπτύσσεται σε δύο διακριτές θεματικές ενότητες.

Η πρώτη, με τίτλο «THE ODYSSEY – DEFY THE GODS», φιλοξενεί έργα διεθνών εικαστικών καλλιτεχνών εμπνευσμένα από τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του Christopher Nolan. Μέσα από ζωγραφική, ψηφιακή τέχνη και σύγχρονες εικαστικές πρακτικές, οι δημιουργοί αποτυπώνουν την αισθητική και τη μυθολογία της ταινίας, παρουσιάζοντας παράλληλα εντυπωσιακά πορτρέτα των πρωταγωνιστών της, μεταξύ των οποίων ο Matt Damon και η Zendaya, ως σύγχρονων μορφών ενός διαχρονικού έπους.

Η δεύτερη ενότητα, με τίτλο «THE WRATH OF GODS», αποτελεί μια ανεξάρτητη εικαστική πρόταση αφιερωμένη στην ελληνική μυθολογία. Έλληνες καλλιτέχνες προσεγγίζουν την Οδύσσεια και τον κόσμο των θεών μέσα από τη δική τους σύγχρονη εικαστική γλώσσα, εξερευνώντας έννοιες όπως η ύβρις, η μοίρα, η εκδίκηση, η επιστροφή, η δοκιμασία και η ανθρώπινη υπέρβαση.

Οι δημιουργίες, οι οποίες περιλαμβάνουν τόσο καλλιτεχνικές εκτυπώσεις όσο και πρωτότυπα έργα τέχνης συνδέουν τον αρχαίο μύθο με τα διαχρονικά ερωτήματα της σύγχρονης εποχής, αποδεικνύοντας ότι η ελληνική μυθολογία εξακολουθεί να αποτελεί ανεξάντλητη πηγή έμπνευσης για τη διεθνή καλλιτεχνική δημιουργία.

Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν συλλεκτικές αφίσες εμπνευσμένες τόσο από το «THE ODYSSEY – DEFY THE GODS» όσο και από το «THE WRATH OF GODS», δημιουργώντας μια ξεχωριστή συλλογή αφιερωμένη στη συνάντηση του κινηματογράφου με τις εικαστικές τέχνες.

Όπως αναφέρει η πρόεδρος και Γενική Διευθύντρια του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης, Ξένια Καλδάρα, «η Οδύσσεια αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα έργα του παγκόσμιου πολιτισμού και εξακολουθεί, σχεδόν τρεις χιλιάδες χρόνια μετά τη δημιουργία της, να εμπνέει καλλιτέχνες σε κάθε μορφή τέχνης. Το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, πιστό στην αποστολή του να αναδεικνύει τη διαχρονικότητα της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από τον σύγχρονο δημιουργικό λόγο, παρουσιάζει την έκθεση “THE ODYSSEY – DEFY THE GODS”, δημιουργώντας έναν γόνιμο διάλογο ανάμεσα στον κινηματογράφο, τις εικαστικές τέχνες και τη μυθολογία. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι για εμάς να παρουσιάζουμε στο ελληνικό κοινό, αμέσως μετά την πρεμιέρα της στο Λος Αντζελες, μια έκθεση διεθνών προδιαγραφών που συνδέει τη σύγχρονη κινηματογραφική δημιουργία με την ανεξάντλητη δύναμη των ελληνικών μύθων. Ευελπιστούμε ότι οι επισκέπτες θα βιώσουν μια μοναδική πολιτιστική εμπειρία, όπου η τέχνη λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον.»

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εγκαίνια: Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026, ώρα 19:00

Διάρκεια έκθεσης: 17 Ιουλίου – 2 Αυγούστου 2026

Χώρος: Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά και Σαββατοκύριακα 18.00-22.00

Στην έκθεση διατίθενται συλλεκτικές αφίσες εμπνευσμένες από τις δύο θεματικές ενότητες.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τους καλλιτέχνες:

The Odyssey – Defy the Gods

The Wrath of Gods