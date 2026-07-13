Εγκαίνια ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης του Κέντρου Υγείας Ζωγράφου

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Τα εγκαίνια του ανακαινισμένου και ενεργειακά αναβαθμισμένου Κέντρου Υγείας Ζωγράφου πραγματοποιήθηκαν σήμερα, παρουσία των υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, και Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, και της αναπληρώτριας υπουργού, Ειρήνης Αγαπηδάκη.

Τα έργα στο Κέντρο Υγείας Ζωγράφου, ιδιοκτησίας του ΕΦΚΑ, πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και της μεταρρύθμισης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Το έργο εντάσσεται στη σύμβαση που αφορά την ανακαίνιση πέντε δομών υγείας στην Αττική, συνολικού προϋπολογισμού 4.969.136,05 ευρώ πλέον ΦΠΑ, και περιλάμβανε εκτεταμένες παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης, λειτουργικού εκσυγχρονισμού και πλήρους ανακαίνισης των εγκαταστάσεων. Μεταξύ άλλων, πραγματοποιήθηκαν:

εργασίες θερμομόνωσης,

αντικατάστασης κουφωμάτων,

αναβάθμισης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων,

εγκατάστασης φωτισμού τεχνολογίας LED,

αναβάθμισης των συστημάτων κλιματισμού και πυροπροστασίας,

διαμόρφωσης σύγχρονων χώρων για τη λειτουργία Ιατρείων Διαχείρισης Χρόνιων Νοσημάτων.

Με την ολοκλήρωση του έργου, το Κέντρο Υγείας Ζωγράφου διαθέτει πλέον σύγχρονες, ασφαλείς και ενεργειακά αποδοτικές υποδομές, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας τις συνθήκες εργασίας του προσωπικού και την εξυπηρέτηση των πολιτών σε μια ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένη περιοχή.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν η Διοικήτρια της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) Όλγα Μπαλαούρα, ο Διοικητής του ΕΦΚΑ Αλέξανδρος Βαρβέρης και ο Υποδιοικητής του ΕΦΚΑ Γιώργος Παπαδημητρίου.

O Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μεταξύ άλλων δήλωσε ότι πρόκειται για μια δομή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, σε μία κρίσιμη και πυκνοκατοικημένη περιοχή της Αθήνας, με σκοπό να αποσυμφορήσει τα νοσοκομεία από περιστατικά που δεν χρίζουν άμεσης νοσηλείας: «Πρέπει να δώσουμε βάρος στην πρωτοβάθμια για να υπάρχει ανάσχεση στο μεγάλο κύμα προς τα νοσοκομεία, εδώ γίνεται αυτή η μάχη για την ανάσχεση προς τα νοσοκομεία. Και νομίζω ότι με αυτό τον υπέροχο χώρο που φτιάξαμε και το νέο τεχνολογικό εξοπλισμό, γιατί σε λίγο θα έρθουν και τα καινούρια μηχανήματα, θα έχουμε ανανέωση εξοπλισμού σχεδόν σε όλα τα κέντρα υγείας της χώρας. Άρα έχουμε καινούριες υποδομές, καινούριο εξοπλισμό και βεβαίως έχουμε και την προκήρυξή μας όπου προσλαμβάνουμε γιατρούς και την άλλη βδομάδα ξεκινάει και η πρόσληψη των νοσηλευτών. Άρα, προσπαθούμε να κάνουμε μία συνολική πολιτική που στο τέλος να δώσει καλύτερες υπηρεσίες υγείας στους συμπολίτες μας όπως το αξίζουν».

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Είμαστε πολύ ευτυχείς που βρισκόμαστε εδώ σε μία σύμπραξη μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του Υπουργείου Υγείας, μεταξύ του ΕΦΚΑ και της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να έχει γίνει αν δεν υπήρχε αυτή η αρμονική συνεργασία και υπάρχει και μία κοινή συνισταμένη σε όλο αυτό. Το πώς αξιοποιούμε πολύτιμη δημόσια περιουσία που έχουμε προς όφελος των πολιτών».

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη δήλωσε ότι η ηγεσία του υπουργείου δεν σταματάει μέχρι το νέο ΕΣΥ να γίνει πραγματικότητα σε κάθε γειτονιά: «Εδώ, στου Ζωγράφου, σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή με μεγάλες ανάγκες και έντονο το φοιτητικό στοιχείο, παραδίδουμε στους πολίτες μια σύγχρονη, ασφαλή και πλήρως προσβάσιμη δομή. Έναν χώρο όπου κάθε κάτοικος θα βρίσκει την ολιστική φροντίδα που δικαιούται, κοντά στο σπίτι του».

Η Διοικήτρια της 1ης ΥΠΕ Όλγα Μπαλαούρα, ευχαρίστησε ιδιαιτέρα το υγειονομικό προσωπικό καθώς τα έργα ήταν σε εξέλιξη με ανοιχτό το Κέντρο Υγείας: «Τα κέντρα υγείας θα είναι σε λειτουργία. Και θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη δύναμη που δείξατε, αλλά και για το πως εξυπηρετήσατε όλο αυτό το διάστημα τους ασθενείς μας».

Ο Διοικητής του ΕΦΚΑ Αλέξανδρος Βαρβέρης, δήλωσε: «Είναι μεγάλη μας χαρά να βλέπουμε τα κτίρια να ανακαινίζονται, να βελτιώνονται οι υποδομές. Είναι μία προσπάθεια την οποία έχει ξεκινήσει το Υπουργείο Υγείας και εμείς τη στηρίζουμε».

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