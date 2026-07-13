To «αντίο» του Στίβεν Σπίλμπεργκ στον Σαμ Νιλ

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Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ απέτισε φόρο τιμής στον πρωταγωνιστή του «Jurassic Park», Σαμ Νιλ, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή πριν από λίγες ώρες σε νοσοκομείο της Αυστραλίας σε ηλικία 78 ετών.

Σε δήλωσή του στο Variety, ο κορυφαίος δημιουργός εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του διάσημου ηθοποιού.

«Χρωστάω ευγνωμοσύνη στους Ρότζερ Ντόναλντσον, Τζίλιαν ‘Αρμστρονγκ, Γκράχαμ Μπέικερ και Φίλιπ Νόις που επέλεξαν τον Σαμ Νιλ σε ρόλους όπου ήταν τόσο εξαιρετικός, που τράβηξε την προσοχή μου και τελικά οδήγησε στο να υποδυθεί τον Dr Alan Grant στο ‘Jurassic Park’», σημείωσε ο Σπίλμπεργκ, αναφερόμενος στις παλαιότερες ταινίες του σταρ, όπως τα «Sleeping Dogs» (1977), «My Brilliant Career» (1979), «The Final Conflict» (1981) και «Dead Calm» (1989).

Steven Spielberg mourns "Jurassic Park" star Sam Neill:



"I owe a debt of gratitude to Roger Donaldson, Gilliam Armstrong, Graham Baker and Phillip Noyce for casting Sam Neill in the roles in which he was so brilliant that brought him to my attention and led to his playing Dr.… pic.twitter.com/ghIWolip6w — Variety (@Variety) July 13, 2026

«Ο Σαμ ήταν εξαιρετικά συνεργάσιμος», συνέχισε ο σκηνοθέτης, τονίζοντας: «Ήταν μια πρόκληση για εκείνον να υποδυθεί έναν χαρακτήρα που συμπεριφερόταν σαν τα παιδιά να ήταν ενοχλητικά και βρώμικα, γιατί αυτό ήταν το αντίθετο από τον στοργικό πατέρα που ήταν ο ίδιος για τα δικά του παιδιά».

Ο Σπίλμπεργκ ολοκλήρωσε τη δήλωσή του συμπληρώνοντας: «Αγάπησα τη δημιουργία όλων των ταινιών ‘Jurassic’ μαζί του. Μαζί με τη Λόρα Ντερν και τον Τζεφ Γκόλντμπλουμ, θα έχουμε πάντα τη δική μας ‘Jurassic’ οικογένεια και ο Σαμ δεν θα ξεχαστεί ποτέ από εμάς ή από τα εκατομμύρια των θαυμαστών του σε όλο τον κόσμο».

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